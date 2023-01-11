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    Экономика

    Минфин: впервые за 35 лет в 2022 году профицит бюджета составил 6% ВВП

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    Минфин: впервые за 35 лет в 2022 году профицит бюджета составил 6% ВВП
    Yonatan Sindel/Flash90

    В среду, 11 января, министерство финансов опубликовало данные за 2022 финансовый год, согласно которым в казне остался излишек в 9,8 млрд шекелей. Таким образом, профицит бюджета составил 6% валового внутреннего продукта (ВВП). Специалисты отмечают, что такой профицит в последний раз наблюдался в 1987 году.

    Согласно данным минфина, 2022 год характеризовался ростом государственных доходов, который начался в 2021 году после восстановления израильской экономики после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

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    В целом, по данным отчета, в 2022 году государственные доходы составили около 568,5 млрд шекелей (в 2021 году этот показатель составлял 412,5 млрд шекелей). По данным минфина, рост государственных доходов произошел за счет поступлений от прямых налогов.

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    При этом государственные расходы составили в прошлом году около 458,8 млрд шекелей (годом ранее этот показатель равнялся 481,6 млрд). Сокращение расходов произошло главным образом за счет резкого сокращения расходов, связанных с государственной программой экономической помощи во время эпидемии коронавируса: если в 2021 году на эти цели было потрачено 55,5 млрд шекелей, то в 2022 – только 8,7 млрд шекелей.

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