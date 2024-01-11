Минфин разослал министрам список предлагаемых мер по сокращению дефицита бюджета

Перед перенесенным на воскресенье, 14 января, заседанием правительства по утверждению государственного бюджета, министерство финансов разослало министрам документ со списком предлагаемых мер по сокращению дефицита государственного бюджета.

Ниже приведены основные предлагаемые минфином шаги.

Фронтальный секвестр бюджета всех министерств на 5% (речь идет о гибкой части бюджета, свободной от предыдущих обязательств).

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Выплата государственными компаниями дивидендов за 2022 и 2023 годы (2 миллиарда шекелей), ускорение приватизации Почтовой компании, концерна "Авиационная промышленность" и Компании экономических и культурных проектов государственных служащих.

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Введение налога на "углеродный след" на использование угля, мазута, бытового и природного газа. Введение налога на заменители бензина.

Одноразовое сокращение корзины субсидированных лекарств на 100 миллионов шекелей. Сокращение 150 миллионов шекелей из бюджетной базы министерства здравоохранения и сокращение на 50 миллионов шекелей субсидий государственным больницам.

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Введение налога на километраж для электроавтомобилей в размере 15 агорот на километр с 2026 года

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Введение текущей отчетности финансовых структур перед Налоговым управлением об операциях, осуществляемых их клиентами.

Повышение на 20% налога на табак и табачные изделия. Повышение налога на электронные сигареты. Отмена освобождения от налога на покупку сигарет в магазинах Duty Free.

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Сокращение на 1,5 миллиарда в год пятилетнего плана развития арабского сектора, включая программы по борьбе с насилием и программы по сокращению отставания сектора.

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Сокращение программ развития Эйлата, заселения Голанских высот и Кацрина, интеграции репатриантов из Эфиопии.

Отмена реформы тарифов "Транспортное равенство", отмена строительства скоростного трамвая Хайфа-Нацерет, перенос на более поздние сроки проектов по развитию шоссейных и железных дорог.

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Сокращение бюджета управления водных ресурсов на развитие канализационной системы на 100 миллионов шекелей.

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Закрытие платформы наземного телевещания "Идан+"

Сокращение программ министерства экономики на 50 миллионов шекелей.

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Сокращение бюджета министерства просвещения на 80 млн шекелей в 2024 году и на 240 млн шекелей с 2025 года.

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Сокращение бюджета министерства сельского хозяйства на 100 миллионов шекелей, министерства туризма – на 36 миллионов шекелей, министерства алии и интеграции – на 40 миллионов шекелей, министерства энергетики – на 22 миллиона шекелей, министерства иностранных дел – на 42 миллиона шекелей, министерства религий – на 160 миллионов шекелей.

Вывод 820 миллионов шекелей из Фонда сохранения чистоты. Вывод 200 миллионов шекелей излишков доходов из кассы Института стандартов.

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Постепенная отмена льготы при оплате налога на прирост стоимости недвижимости, купленной до 2014 года.

Также минфин предлагает повысить на 1% НДС с 2025 года и отменить обещанное полгода назад предоставление дополнительной льготной налоговой единицы родителям детей до 3 лет. Однако на данный момент премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил не продвигать эти шаги.