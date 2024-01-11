adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
12 - 20°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.758 ₪ 4.113 ₪
Иерусалим:
8 - 10°
Тель-Авив:
14 - 17°
Эйлат:
12 - 20°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    Минфин разослал министрам список предлагаемых мер по сокращению дефицита бюджета

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Минфин разослал министрам список предлагаемых мер по сокращению дефицита бюджета
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Перед перенесенным на воскресенье, 14 января, заседанием правительства по утверждению государственного бюджета, министерство финансов разослало министрам документ со списком предлагаемых мер по сокращению дефицита государственного бюджета.

    Ниже приведены основные предлагаемые минфином шаги.

    Фронтальный секвестр бюджета всех министерств на 5% (речь идет о гибкой части бюджета, свободной от предыдущих обязательств).

    adv_12 m_ar_1

    Выплата государственными компаниями дивидендов за 2022 и 2023 годы (2 миллиарда шекелей), ускорение приватизации Почтовой компании, концерна "Авиационная промышленность" и Компании экономических и культурных проектов государственных служащих.

    adv_13 incontent_1

    Введение налога на "углеродный след" на использование угля, мазута, бытового и природного газа. Введение налога на заменители бензина.

    Одноразовое сокращение корзины субсидированных лекарств на 100 миллионов шекелей. Сокращение 150 миллионов шекелей из бюджетной базы министерства здравоохранения и сокращение на 50 миллионов шекелей субсидий государственным больницам.

    adv_14 m_ar_2

    Введение налога на километраж для электроавтомобилей в размере 15 агорот на километр с 2026 года

    adv_15 incontent_2

    Введение текущей отчетности финансовых структур перед Налоговым управлением об операциях, осуществляемых их клиентами.

    Повышение на 20% налога на табак и табачные изделия. Повышение налога на электронные сигареты. Отмена освобождения от налога на покупку сигарет в магазинах Duty Free.

    adv_16 m_ar_3

    Сокращение на 1,5 миллиарда в год пятилетнего плана развития арабского сектора, включая программы по борьбе с насилием и программы по сокращению отставания сектора.

    adv_17 incontent_3

    Сокращение программ развития Эйлата, заселения Голанских высот и Кацрина, интеграции репатриантов из Эфиопии.

    Отмена реформы тарифов "Транспортное равенство", отмена строительства скоростного трамвая Хайфа-Нацерет, перенос на более поздние сроки проектов по развитию шоссейных и железных дорог.

    adv_18 m_ar_4

    Сокращение бюджета управления водных ресурсов на развитие канализационной системы на 100 миллионов шекелей.

    adv_19 incontent_4

    Закрытие платформы наземного телевещания "Идан+"

    Сокращение программ министерства экономики на 50 миллионов шекелей.

    adv_20 m_ar_5

    Сокращение бюджета министерства просвещения на 80 млн шекелей в 2024 году и на 240 млн шекелей с 2025 года.

    adv_21 incontent_5

    Сокращение бюджета министерства сельского хозяйства на 100 миллионов шекелей, министерства туризма – на 36 миллионов шекелей, министерства алии и интеграции – на 40 миллионов шекелей, министерства энергетики – на 22 миллиона шекелей, министерства иностранных дел – на 42 миллиона шекелей, министерства религий – на 160 миллионов шекелей.

    Вывод 820 миллионов шекелей из Фонда сохранения чистоты. Вывод 200 миллионов шекелей излишков доходов из кассы Института стандартов.

    adv_22 m_ar_6

    Постепенная отмена льготы при оплате налога на прирост стоимости недвижимости, купленной до 2014 года.

    Также минфин предлагает повысить на 1% НДС с 2025 года и отменить обещанное полгода назад предоставление дополнительной льготной налоговой единицы родителям детей до 3 лет. Однако на данный момент премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил не продвигать эти шаги.

    adv_23 rimma_dw_d
    adv_24 rimma_dw_m
    adv_25 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 Января 2024
    Глава Банка Израиля призвал правительство повысить налоги и отменить льготы: "Бесплатных обедов не бывает"
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 Января 2024
    Минфин и "Гистадрут" договорились: наемные работники пожертвуют 2 млрд шекелей в фонд помощи резервистам
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 Января 2024
    Кнессет вернет в казну еще 121 миллион шекелей на покрытие военных расходов государства
    adv_26 ar_middle_wwh
    adv_27 ar_right_wwh
    adv_28 ar_right_1
    adv_29 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    11:46 Российского военнослужащего, записавшего антивоенное обращение к Путину, посадили в "яму" для отказников
    11:22 Власти Ирана: террорист-смертник из Кермана – гражданин Таджикистана
    11:19 Минфин разослал министрам список предлагаемых мер по сокращению дефицита бюджета
    10:52 "Аль-Джазира": в Газе в результате удара ЦАХАЛа убит известный фотожурналист
    10:48 97-й день войны в Израиле. Хронология событий
    10:29 Первый обстрел из Газы за день: тревога в районе Кисуфим
    10:22 Пресечена попытка контрабанды оружия
    10:13 Португалия прекращает давать вид на жительство при покупке жилья
    adv_30 ar_right_2
    adv_31 ar_right_3
    adv_32 ar_right_4
    adv_33 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom