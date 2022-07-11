adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
28 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.474 ₪ 3.511 ₪
Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
28 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    С 1 августа цены на электричество в Израиле вырастут на 9,6%

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    С 1 августа цены на электричество в Израиле вырастут на 9,6%
    Nati Shohat/Flash90

    В понедельник, 11 июля, Управление электроэнергии опубликовало для слушаний решение о повышении тарифов на 9,6%. "Ожидается, что новый тариф вступит в силу 1 августа 2022 года после окончательного утверждения", - говорится в сообщении Управления.

    Повышение тарифов объясняется подорожанием в два раза мировых цен на уголь. "Во второй половине 2021 года начался мировой энергетический кризис, который отразился на ценах на все виды топлива. Причины кризиса были различные, но усугубила его российско-украинская война, начавшаяся в первом квартале 2022 года. В результате этого во многих странах значительно выросли цены на энергоносители и энергию", - говорится в сообщении.

    adv_11 incontent_1

    Около двух недель назад стало известно об ожидаемом постепенном росте цен на электричество в Израиле, в общей сложности тарифы должны были вырасти на 16%. В последние дни Управление электроэнергии обсуждало, когда произойдет первое повышение тарифов, в то же время министерство финансов и министр Авигдор Либерман пытались отложить рост цен, но в Управлении дали понять, что это невозможно из-за резкого подорожания угля.

    adv_12 m_ar_1

    Ожидается, что повышение на оставшиеся 6% будет рассрочено на четыре года до 2026 года, как это уже не раз делалось ранее при скачках цен на топливо на мировых рынках.

    adv_13 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_14 ar_middle_wwh
    adv_15 ar_middle_yandex
    adv_16 ar_middle_mobile_yandex
    adv_17 ar_right_wwh
    adv_18 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:58 Портрет читателя NEWSru.co.il в 2022 году: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС
    17:35 Пропажа чемоданов в аэропорту "Бен-Гурион": данные предварительного расследования
    17:11 Разрешено к публикации имя подозреваемого в попытке похищения девушки в Пардес-Хане
    16:52 С 1 августа цены на электричество в Израиле вырастут на 9,6%
    16:25 Певица Ноа Кирел будет представлять Израиль на "Евровидении-2023"
    15:12 Глава профсоюза врачей: "Второго чуда не случилось, врачи из Украины и России уехали в Германию, а не к нам"
    14:34 Жертвами обстрела армией РФ города Часов Яр стали около 30 человек
    14:00 За правду о войне в Украине в РФ заблокирован фотобанк Depositphotos
    adv_19 ar_right_2
    adv_20 ar_right_3
    adv_21 ar_right_4
    adv_22 ar_right_5