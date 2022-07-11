С 1 августа цены на электричество в Израиле вырастут на 9,6%

В понедельник, 11 июля, Управление электроэнергии опубликовало для слушаний решение о повышении тарифов на 9,6%. "Ожидается, что новый тариф вступит в силу 1 августа 2022 года после окончательного утверждения", - говорится в сообщении Управления.

Повышение тарифов объясняется подорожанием в два раза мировых цен на уголь. "Во второй половине 2021 года начался мировой энергетический кризис, который отразился на ценах на все виды топлива. Причины кризиса были различные, но усугубила его российско-украинская война, начавшаяся в первом квартале 2022 года. В результате этого во многих странах значительно выросли цены на энергоносители и энергию", - говорится в сообщении.

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Около двух недель назад стало известно об ожидаемом постепенном росте цен на электричество в Израиле, в общей сложности тарифы должны были вырасти на 16%. В последние дни Управление электроэнергии обсуждало, когда произойдет первое повышение тарифов, в то же время министерство финансов и министр Авигдор Либерман пытались отложить рост цен, но в Управлении дали понять, что это невозможно из-за резкого подорожания угля.

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Ожидается, что повышение на оставшиеся 6% будет рассрочено на четыре года до 2026 года, как это уже не раз делалось ранее при скачках цен на топливо на мировых рынках.