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Наследники раввина-каббалиста Эдельштейна вернули таксисту 2 шекеля долга от 2001 года

время публикации: 11 июля 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 21:57
Наследники раввина-каббалиста Эдельштейна вернули таксисту 2 шекеля долга от 2001 года
Flash90/Yaacov Cohen

Наследники раввина-каббалиста Яакова Эдельштейна, уроженца Смоленска, эмигрировавшего в Эрец-Исраэль в 1934 году и ставший одним из духовных лидеров ультраортодоксального иудаизма в Израиле, в последние дни активно разыскивали таксиста Реувена Катаева из Ришон ле-Циона.

По словам зятя скончавшегося в 2017 году раввина, в его бумагах была обнаружена датированная 30 октября 2001 года записка о необходимости вернуть Катаеву 2 шекеля, которые тот вернул раввину Эдельштейну по ошибке сверх положенной сдачи.

Религиозная радиостанция "Коль бе-Рама" сообщила, что в итоге семье удалось найти таксиста и вернуть ему долг 23-летней давности.

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