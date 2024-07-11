Минэкономики урезал бюджеты интеграции арабов и "харедим" на рынке труда с доказанной эффективностью

Министерство экономики остановило действие двух программ интеграции недопредставленных групп населения на рынке труда в целом и в секторе высоких технологий в частности, сообщает "Глобс".

Так, прекращен прием заявок на участие в программе субсидирования бизнесам зарплаты новых работников из друзского, арабского, ультраортодоксального секторов, работников с ограниченными возможностями и молодых безработных. В рамках программы бизнес получал 25-35% субсидии заработной платы работнику из этих категорий в первый год и 15-25% во второй год.

Кроме того, бюджет программы интеграции начинающих работников хайтека из арабского сектора, в рамках которого работодателю субсидировались 30% зарплаты работника за 18 месяцев, был урезан с 15 до 6 миллионов шекелей, а срок субсидии сокращен до 12 месяцев.

Следует отметить, что речь идет о программах с доказанным высоким уровнем эффективности. Отчет Deloitte в 2021 году показал, что уровень рентабельности этих программ составляет 40%, "а вместе с фискальной выгодой от косвенной занятости – 95%". Что касается программы субсидирования интеграции в хайтек, проверка показала, что она приносит прямую налоговую выгоду в размере 2,5 шекеля на каждый вложенный шекель, а повышение доходов участников программы позволило им подняться на 1-2 дециля по социо-экономической шкале.