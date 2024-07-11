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Экономика

Против "Темпо" подан представительский иск за введение в заблуждение мусульман

время публикации: 11 июля 2024 г., 22:49 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 22:49
AP Photo/Peter Dejong
AP Photo/Peter Dejong

Израильский адвокат Хани Танос подал в суд представительский иск против компании "Темпо" на сумму 4 миллиона шекелей, обвив компанию во введении в заблуждение мусульманских клиентов.

Причиной для иска стало безалкогольное пиво Heineken, на упаковке которого написано 0% алкоголя, а на донышках банок – 0,05% алкоголя.

Согласно израильским постановлениям, при таком содержании алкоголя пиво считается безалкогольным, однако истец утверждает, что если бы мусульманские клиенты знали бы о наличии в напитке алкоголя даже в таких количествах, они бы не покупали его.

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