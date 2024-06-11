Истек срок действия "нефтедолларового" договора между США и Саудовской Аравией

9 июня истек срок действия договора, подписанного между США и Саудовской Аравией 50 лет назад, и обязывавшего королевство торговать нефтью только за американскую валюту в обмен получение помощи от США, в первую очередь – военной.

Договор был призван стабилизировать рынок нефти после потрясений, вызванных отменой золотого стандарта в США в 1971 году и нефтяным кризисом 1973-1974 годов.

О том, что действие договора продлеваться не будет, стало известно еще в 2023 году, когда Саудовская Аравия подписала соглашение с Китаем о будущих поставках нефти за юани.