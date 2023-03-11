Крах банка Silicon Walley: деньги сотен израильских стартапов под угрозой

Банк Silicon Walley объявил накануне о продаже с убытком значительной части своего инвестиционного портфеля, и о необходимости мобилизации дополнительного капитала.

Спровоцированная этим объявлением паника привела к попыткам массового вывода средств из банка, являющегося заметным игроком на рынке финансирования американского и израильского хайтека.

В итоге федеральный регулятор страхования вкладов (FDIC ) объявил о временном прекращении работы банк и взял его под свой контроль для выяснения ситуации и для проверки объемов страхования вкладов. Это первый такой случай с 2008 года.

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Держатели вкладов на сумму до 100 тысяч долларов для частного лица и до 250 тысяч долларов для корпорации смогут получить свои деньги уже в понедельник, однако множество компаний, включая несколько сотен израильских стартапов, хранили в нем значительно большие суммы, судьба которых на данный момент не ясна.

Для израильского хайтека речь идет о серьезном уроне. Silicon Walley отличался гибкой политикой кредитования и выгодными ставками по кредитам и по депозитам, и через свое представительство в Израиле занимал большую долю в хайтек-сегменте израильского хайтека, чем израильские банки. Многие компании держали в Silicon Walley 10-20% своих средств, а некоторые вели в нем всю свою финансовую деятельность.

По данным израильских СМИ, в пятницу департаменты израильских банков, отвечающих за хайтек-сегмент, получили множество запросов на перевод к ним денег и проблематичного американского банка.

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Существуют серьезные опасения, что компании, значительная часть средств которых "застряла" в Silicon Walley, будут вынуждены начать массовые увольнения из-за отсутствия возможности платить зарплату работникам.