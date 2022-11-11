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    Экономика

    Израиль впервые принял участие в Бахрейнском авиасалоне

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    Израиль впервые принял участие в Бахрейнском авиасалоне
    AP Photo/Hasan Jamali

    В Бахрейне на авиабазе Сахир проходит Шестой международный авиасалон, на котором представлены разработки 86 компаний из разных стран мира. Впервые в этой выставке участвует Израиль, представленный четырьмя компаниями.

    Предыдущий авиасалон в Бахрейне проводился в 2018 году, еще до подписания "Авраамовых соглашений", в результате которых были нормализованы отношения Израиля со многими странами арабского мира. В 2020 году авиасалон не проводился из-за пандемии коронавируса.

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    Нынешний авиасалон проходит под личным патронажем короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы. На нем выставлены около 100 военных и гражданских самолетов, в том числе беспилотных. Открыл авиасалон 9 ноября наследный принц Салман бин Хамад аль-Халифа, который также является премьер-министром Бахрейна.

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    На авиасалоне представлены разработки израильский компаний Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems, SpacePharma и Excalibur Systems. Среди гостей на выставке побывал бывший министр обороны и бывший министр экономики Израиля Амир Перец, ныне являющийся председателем совета директором IAI.

    На авиасалоне есть экспозиции компаний из Саудовской Аравии, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Франции и Великобритании. При этом, как отмечает The Jerusalem Post, две страны Персидского залива отказались от участия в авиасалоне из-за присутствия израильтян. Это компания Salam Air из Омана и Кувейтский финансовый дом.

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    В рамках проводимой выставки состоялось авиашоу, в котором участвовали команды Red Arrows (Великобритания), Saudi Hawks (Саудовская Аравия), Emirates Knights (ОАЭ), команды военно-воздушных сил Бахрейна и Пакистана, а также американские военные летчики. Израильские пилоты в авиашоу участия не принимали.

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