Израиль впервые принял участие в Бахрейнском авиасалоне

В Бахрейне на авиабазе Сахир проходит Шестой международный авиасалон, на котором представлены разработки 86 компаний из разных стран мира. Впервые в этой выставке участвует Израиль, представленный четырьмя компаниями.

Предыдущий авиасалон в Бахрейне проводился в 2018 году, еще до подписания "Авраамовых соглашений", в результате которых были нормализованы отношения Израиля со многими странами арабского мира. В 2020 году авиасалон не проводился из-за пандемии коронавируса.

adv_11 incontent_1

Нынешний авиасалон проходит под личным патронажем короля Бахрейна Хамада бин Исы аль-Халифы. На нем выставлены около 100 военных и гражданских самолетов, в том числе беспилотных. Открыл авиасалон 9 ноября наследный принц Салман бин Хамад аль-Халифа, который также является премьер-министром Бахрейна.

adv_12 m_ar_1

На авиасалоне представлены разработки израильский компаний Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems, SpacePharma и Excalibur Systems. Среди гостей на выставке побывал бывший министр обороны и бывший министр экономики Израиля Амир Перец, ныне являющийся председателем совета директором IAI.

На авиасалоне есть экспозиции компаний из Саудовской Аравии, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Франции и Великобритании. При этом, как отмечает The Jerusalem Post, две страны Персидского залива отказались от участия в авиасалоне из-за присутствия израильтян. Это компания Salam Air из Омана и Кувейтский финансовый дом.

adv_13 incontent_2

В рамках проводимой выставки состоялось авиашоу, в котором участвовали команды Red Arrows (Великобритания), Saudi Hawks (Саудовская Аравия), Emirates Knights (ОАЭ), команды военно-воздушных сил Бахрейна и Пакистана, а также американские военные летчики. Израильские пилоты в авиашоу участия не принимали.