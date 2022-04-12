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NEWSru.co.il :: Экономика12 апреля 2022 г., 16:22

Государство оплатит питание для младенцев из неимущих семей

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Государство оплатит питание для младенцев из неимущих семей

С целью повышения продовольственной безопасности детей министерство социального обеспечения приняло решение о предоставлении бесплатного питания для младенцев в возрасте до 12 месяцев из неимущих семей.

Согласно решению, муниципальные отделы социального обеспечения будут раздавать ваучеры на получение шести пакетов с питанием ежемесячно. Это позволит неимущим семьям сэкономить 240 шекелей в месяц на каждого младенца.

"Ситуация, при которой в Израиле есть дети, лишенные продовольственной безопасности из-за тяжелого экономического положения родителей, просто невыносима. Уже со следующего месяца она уйдет в прошлое", - заявил министр социального обеспечения Меир Коэн.


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