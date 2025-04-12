Axios: Трамп наложит новые санкции на Россию, если до конца апреля не удастся достигнуть перемирия

Президент США Дональд Трамп может наложить новые санкции на Россию, если до конца апреля не удастся достигнуть договоренности о перемирии, сообщилиAxios со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Трамп может как воспользоваться своими президентскими полномочиями, чтобы ввести ограничительные меры, так и внести в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.

11 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором призвал Россию "начать действовать" для завершения войны в Украине.

"Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет. Я надеюсь, что это так", – заявил на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.