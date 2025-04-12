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Экономика

Axios: Трамп наложит новые санкции на Россию, если до конца апреля не удастся достигнуть перемирия

Война в Украине
Дональд Трамп
время публикации: 12 апреля 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 09:25
Axios: Трамп наложит новые санкции на Россию, если до конца апреля не удастся достигнуть перемирия
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп может наложить новые санкции на Россию, если до конца апреля не удастся достигнуть договоренности о перемирии, сообщилиAxios со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Трамп может как воспользоваться своими президентскими полномочиями, чтобы ввести ограничительные меры, так и внести в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России.

11 апреля президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором призвал Россию "начать действовать" для завершения войны в Украине.

"Мы узнаем достаточно скоро, в течение нескольких недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир или нет. Я надеюсь, что это так", – заявил на прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.

Экономика
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