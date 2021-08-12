Проблема реактивной стратегии при попытке избежать локдауна. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

После двух недель публичных обсуждений и демонстраций протеста, государственный бюджет отошел на второй план до конца месяца, а переговорный процесс по реформам ушел в кулуары. На первое место снова вышла новая волна эпидемии коронавируса.

Проблема реактивной стратегии

Ровно месяц назад я писал, что новое правительство, выбравшее стратегию минимизации ущерба для экономики страны и образа жизни населения, выбрало при этом критерием вмешательства не количество заболевших и не индекс заражаемости, а количество тяжелобольных. Процитирую свой текст месячной давности: "Этот показатель более прозрачный и менее поддается манипуляциям путем изменения количества тестов. Однако он имеет один очень существенный недостаток, поскольку является не опережающим индикатором, позволяющим прогнозировать события и реагировать до того, как они произошли, а индикатором запаздывающим. Количество тяжелых больных растет с отставанием в несколько недель от общего количество зараженных, и принятие решений на основании этого показателя означает лишние две-три недели задержки в реагировании, которые добавятся к тем двум-трем неделям, которые пройдут с момента принятия решения до того, как реализация этого решения начнет давать результаты. Если ситуация пойдет развиваться по пессимистичному сценарию, задержка в принятии решения на 2-3 недели может оказаться критической".

Именно это мы наблюдаем сейчас. Правительство имело полное право сказать: "Мы не хотим локдаунов, мы выбираем жизнь "рядом" с коронавирусом". Но в таком случае оно должно принимать все меры для подавления эпидемии без локдауна максимально заблаговременно. Однако то, что мы наблюдаем в последние недели, далеко от проактивной политики. Правительство лишь реагирует на события, причем с опозданием, даже не пытаясь предвосхитить их.

Коронавирусу нет дела до экономики или прав человека, он не выбирает, кого заражать, а кого обойти. И если было решено не закрывать экономику, наиболее логичным шагом должно стать максимальное расширение вакцинации. Об этом свидетельствуют и данные, поступающие из больниц – подавляющее большинство тяжелобольных младше 60 лет не были привиты. При этом в арабском секторе, в котором уровень вакцинации один из самых низких, по-прежнему нет никакой работы в этом направлении. То же самое касается русскоязычного сектора. Почти вся правительственная реклама, почти все кампании, направлены на общенациональные каналы, к которым добавились отдельные проекты для ультраортодоксального сектора.

Оставим в стороне вопрос, откуда взять столько врачей, медсестер и парамедиков за месяц. Просто процедура найма работника и его знакомства с окружением в системе здравоохранения занимает не один день. Все эти решения должны были приниматься месяц-два назад.

Большой проблемой остается подготовка к возобновлению учебы в школах и детских садах, до которой осталось меньше трех недель. При этом ни школы, ни учителя, ни родители до сих пор не знают: возобновится ли учеба, и если да, то в каком формате. Министр просвещения Ифат Шаша-Битон, следуя примеру своего предшественника на посту Йоава Галанта, воюет с минздравом и "спускает приказы" в школы, даже не пытаясь разговаривать с учителями. Единственная реальная договоренность, достигнутая с учителями, позволяет старшим школам переходить на пятидневную учебную неделю. Однако и здесь сложно говорить об успехе, поскольку, во-первых, это не распространяется на младшие классы, а во-вторых, не достигнута основная цель перехода на пятидневку, поскольку количество каникулярных дней не сократится. Просто дети и учителя меньше дней будут в школе.

Едва ли не единственным своевременным шагом стало распоряжение директора управления госслужащих сократить присутствие работников в офисах на 50% путем перевода на удаленную работу. Почему такое же распоряжение не было отдано для частного сектора – загадка. Такая же, как затягивание решений о введении уже отработанных в прошлую вспышку "зеленого" и "фиолетового" стандартов или шарахания из стороны в сторону по поводу вылета за границу.

Еще раз повторюсь, решение не закрывать экономику, несмотря на эпидемию, легитимно, но оно требует принятия других непростых решений, а не перекладывания всей ответственности за невыполнение уговоров, призывов и рекомендаций на население, доверие которого к власти за последние полтора года было катастрофически подорвано.

Несмотря на уход обсуждений госбюджета и реформ на второй план, министр финансов Авигдор Либерман продолжил оставаться в заголовках. В частности, он провел, вместе с генеральным директором министерства Рамом Белинковым и директором бюджетного отдела Йоавом Градусом, специальную встречу с журналистами, на которой все трое выступили категорически против локдауна, обещая выделить достаточно средств системе здравоохранения.

Два события свидетельствуют, что в отношениях между министром и высшим профессиональным руководством минфина не все так гладко, как стремился показать Либерман, с начала каденции подчеркнуто выражавший уважение и доверие к чиновникам министерства.

Первым событием стало представление Либерманом "независимого экспертного экономического совета", в который вошли бывший председатель Банка Израиля Яаков Френкель, бывший глава бюджетного отдела минфина Давид Боаз, бывший высокопоставленный работник Налогового управления Уди Барзилай, бывший главный аудитор минфина Эли Юнес (все на текущий момент занимают должности в частном секторе), а также гендиректор BlackRock Israel Анат Левин и профессор экономики Тель-Авивского университета Эфраим Цдака. С одной стороны, это не прецедентное решение, Юваль Штайниц в свое время также организовал себе такой консультативный орган. С другой стороны, действующие чиновники не любят конкуренции со стороны бывших (тем более, что каждый из членов экспертного совета занимает руководящую должность в крупной частной экономической структуре, имеющей интересы в Израиле).

Практически в тот же день Йоав Градус и ответственный за зарплаты госслужащих Коби Бар-Натан представили правительству разгромный отзыв на соглашение, заключенное Либерманом за спинами чиновников минфина с министром обороны Бени Ганцем и премьер-министром Нафтали Беннетом. "Решение легализовать задним числом существующую ситуацию (с выплатами надбавки начгенштаба к пенсиям военных), обойдется государству в миллиард шекелей расходов ежегодно, которые могли быть направлены на гражданские нужды или на укрепление боеспособности ЦАХАЛа, а актуарная задолженность государства вырастет за десять лет на 15 миллиардов шекелей", – говорится в заключении профессионального руководства минфина. Решение же распространить эту надбавку и на тех, кто призвался после 2008 года, увеличит ежегодные расходы на 400 миллионов шекелей в год, и это без учета высокой вероятности того, что такую же надбавку потребуют и служащие других силовых структур (полиции, управления тюрем, ШАБАКа и т.д.).

Кто доволен министром финансов, так это председатель Всеобщей федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид, рассказавший на этой неделе о хороших отношениях с Либерманом задолго до того, как тот решил стать министром финансов. По словам Бар-Давида, в ходе переговоров ему удалось убрать из закона о регулировании народного хозяйства все пункты, касающиеся ухудшения условий труда (на самом деле эти пункты даже не дошли до черновика закона). Единственным исключением профсоюзный лидер назвал повышение пенсионного возраста для женщин, которое он обещал смягчить в ходе утверждения закона в Кнессете. Стоит отметить, что министр финансов неоднократно говорил о намерении добиться заключения пакетной сделки с профсоюзами и организациями работодателей, и за первые месяцы своей каденции старается не злить "Гистадрут".

Лихорадка на рынке недвижимости

Несмотря на все усилия регуляторов сбить спрос на покупку жилья, пока на рынке продолжается гонка за свободными квартирами. В июле 2021 года был установлен очередной рекорд на рынке ипотеки – 11,5 миллиардов шекелей, вдвое больше, чем в июле 2020 или в июле 2019 года. Банк Израиля опубликовал отчет, в котором признал свою долю вины в росте цен на жилье. Согласно отчету, одним из факторов, подстегнувших рост цен, стало принятое в январе 2021 года решение отменить ограничение на получение ипотеки под переменный процент 33% ссуды. Также среди факторов – снижение налога на покупку второй квартиры в августе 2020 года, сокращение строительства, завершение проекта "Жилье для новосела" без появления новой программы, низкая учетная ставка и, соответственно, низкая доходность других видов инвестиций.

Одновременно с публикацией отчета центробанк решил попытаться убрать с рынка часть инвесторов, запретив банкам выдавать ипотеку на покупку второй квартиры под залог первой квартиры. Этот шаг призван убрать с рынка инвесторов, не обладающих свободным капиталом для покупки дополнительной недвижимости, и использующим для этой цели рост стоимости собственного жилья. Однако сложно сказать, насколько этот шаг будет эффективен, ведь желающие могут обратиться на рынок внебанковских кредитов, который не находится под надзором Банка Израиля, и на котором с удовольствием выдадут кредит под залог недвижимости вместо банка.

Согласно отчету министерства финансов, в первые семь месяцев 2021 года налоговые поступления выросли на 16,8% по сравнению с докризисным 2019 годом, в том числе прямые налоги выросли на 24%. Среди основных причин столь стремительного пополнения госказны – резкий рост количества сделок с недвижимостью на фоне роста цен на жилье, что привело к увеличению на 50% сбора налогов на недвижимость, и рост на 17% подоходного налога и налога на прибыль, в первую очередь – за счет бума в секторе высоких технологий (реализация опционов, рост зарплат и т.д.). В абсолютных числах речь идет о 37 миллиардах шекелей сверх суммы, собранной к этому моменту в 2019 году. Это позволило сократить дефицит госбюджета на 0,8% за месяц до 9,3%.

Отчет Центрального статистического бюро по предприятиям опроверг апокалиптические прогнозы первого полугодия 2020 года о катастрофе индивидуального предпринимательства в стране. В 2020 году, большая часть которого прошла под знаком эпидемии коронавируса, в стране было открыто 45060 новых бизнесов, на 6 тысяч меньше, чем в 2019 или 2018 годах. Это, разумеется, заметное снижение, но не катастрофа. При этом общее количество бизнесов в Израиле выросло в 2020 году на 1,2% по сравнению с 2019 годом, то есть количество открывшихся бизнесов ненамного превысило количество закрывшихся бизнесов. Следует отметить, что ЦСБ считает бизнесы по реальной экономической деятельности, а не по регистрации в управлении НДС, то есть "мертвые души", существовавшие лишь на бумаге ради получения дотаций, в этой статистике уже учтены. По данным НДС, в 2020 году открылись 51436 бизнесов, а закрылись 38029 бизнесов. Однако немалая часть из этого прироста в 13 тысяч бизнесов приходится на "мертвые души". Где влияние эпидемии действительно заметно, так это в количестве рабочих мест, созданных новыми бизнесами. Если в 2019 году 51 тысяча новых бизнесов создала более 80 тысяч новых рабочих мест, то в 2020 году 45 тысяч бизнесов создали лишь 54 тысячи новых рабочих мест.