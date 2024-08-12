Сеть клиник "Американ Лейзер" задолжала клиентам 33 млн шекелей и начинает процедуру банкротства

Сеть клиник эстетической медицины "Американ Лейзер", специализирующаяся на удалении волос и на коррекции зрения, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и намерена обратиться в суд за защитой от кредиторов, сообщает The Marker.

Согласно изданию, компания не заплатила 300 работникам зарплату за июль на сумму 3,5 миллиона шекелей и около 1 миллиона шекелей врачам, выполнявшим для нее операции по лазерной коррекции зрения, а также задолжала 8,5 миллионов шекелей за социальные права работников.

Кроме того, по данным газеты, компания должна 33 миллиона шекелей клиентам, которые заплатили авансом за процедуры по удалению волос, но еще не прошли все 12 сеансов. 16 клиентов заплатили аванс за коррекцию зрения и 420 клиентов имеют право на контрольный визит после коррекции зрения.

При этом долги клиентам и поставщикам являются наименее защищенными. В порядке приоритета, первой идет оплата долгов работникам и налоговому управлению, а затем – банкам и другим финансовым структурам.