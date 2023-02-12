"Калькалист": за последние недели 37 хайтек-компаний вывели из израильских банков 780 млн долларов и отменили перевод в Израиль 2,2 млрд долларов

Согласно данным газеты "Калькалист", за последние полторы недели 37 израильских хайтек-компаний перевели со своих банковских счетов в Израиле за границу 780 миллионов долларов. Кроме того, 2,2 миллиарда долларов текущих поступлений остались за границей и не были переведены в израильские банки.

Следует подчеркнуть, что речь не идет об уходе компаний из Израиля и о выводе из страны интеллектуальной собственности, а о мерах предосторожности на фоне роста неопределенности и сложившейся негативной динамики.

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"Никого за границей не интересует то, что происходит в Израиле. Инвесторам важны только стабильность и динамика, а Израиль на данный момент это рост неопределенности и отрицательная динамика", - цитирует издание одного из генеральных директоров.

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Издание подчеркивает, что, в большинстве своем, компании не протестуют таким образом против правительства и не заинтересованы в публичности своих действий.