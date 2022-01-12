Отчет минфина: средняя пенсия офицера – 19 тысяч шекелей, средний возраст выхода на пенсию – 45 лет

Ответственный за зарплаты госслужащих впервые опубликовал отчет, полностью посвященный зарплатам и пенсиям офицеров и прапорщиков силовых структур – ЦАХАЛа, полиции Израиля, службы тюрем (ШАБАС), общей службы безопасности (ШАБАК) и других спецслужб.

Средняя зарплата сотрудников подведомственных структур министерства обороны и министерства главы правительства (в частности – комиссии по атомной энергии) – 30036 шекелей в месяц брутто.

Средняя зарплата сотрудников ШАБАКа и службы внешней разведки "Мосад" – 23.212 шекелей в месяц брутто. Средняя зарплата карьерных офицеров и прапорщиков (при условии получения определенного звания в течение первых семи лет службы) – 22.713 шекелей в месяц брутто. Средняя зарплата вольнонаемных специалистов ЦАХАЛа – 19.772 шекеля, средняя зарплата в полиции – 19.106 шекелей, в управлении тюрем – 17.895 шекелей. Средняя зарплата по ЦАХАЛу в целом – 14.895 шекелей. Средняя зарплата офицеров и прапорщиков первого контракта – 11.061 шекель.

При этом следует подчеркнуть, что внутри каждой структуры имеется серьезная разница в зарплатах. Так, в полиции средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых сотрудников, имеющих высшее образование, составляет 34.680 шекелей, а 10% самых низкооплачиваемых – 11.953 шекеля. В подведомственных структурах министерства обороны эти показатели составляют 49.642 шекеля и 12.287 шекелей соответственно.

Отчет подчеркивает, что привязка зарплат офицеров и прапорщиков силовых структур к зарплатам остальных госслужащих посредством устоявшихся механизмов индексации приводит к абсурдным ситуациям. Так, если госслужащий 40-й ступени на госслужбе получает 3% надбавки к зарплате за прохождение обучения на определенных курсах, то находящийся на параллельной ступени майор полиции за тот же курс получит 7,4% надбавки.

Проверка, заказанная минфином, показала, что в первые годы службы офицеры и прапорщики ЦАХАЛа зарабатывают меньше своих коллег в других странах мира (сравнение делалось с армиями США, Германии, Швейцарии, Южной Кореи и еще шести стран, зарплаты сравнивались со средней зарплатой в каждой конкретной стране), однако уже с переходом на карьерный контракт в 27-29 зарплаты выравниваются, а затем очень быстро превышают зарплаты офицеров и прапорщиков с аналогичной выслугой в других странах.

Существенная часть отчета посвящена военным пенсиям. Средняя пенсия офицера составляет 19,4 тысячи шекелей при среднем возрасте выхода на пенсию в 45,4 лет. Если средний госслужащий, выходящий на пенсию в 63,5 года, до своей смерти получит около 1,7 миллиона шекелей пенсии, то офицер ЦАХАЛа – 8,8 миллиона шекелей, а прапорщик –