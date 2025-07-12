x
12 июля 2025
|
последняя новость: 08:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 июля 2025
|
12 июля 2025
|
последняя новость: 08:14
12 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

СМИ: Google покупает технологии стартапа Windsurf за $2,4 млрд

Технологии
ИИ
Хайтек
время публикации: 12 июля 2025 г., 06:58 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 07:03
СМИ: Google покупает технологии стартапа Windsurf за $2,4 млрд
AP Photo/Jeff Chiu

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., заключила сделку о покупке примерно за 2,4 млрд долларов лицензии на технологии стартапа Windsurf, занимающегося разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта, после того, как соглашение о покупке Windsurf компанией OpenAI сорвалось, пишут Wall Street Journal и Bloomberg.

Ожидалось, что OpenAI приобретет Windsurf примерно за 3 млрд долларов.

Ранее представитель Google сообщил агентству Reuters, что компания наняла генерального директора Windsurf Варуна Мохана, соучредителя Дугласа Чена и избранных членов команды по исследованию и разработке инструмента кодирования для присоединения к своему подразделению DeepMind, чтобы укрепить свои позиции в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта. Но о покупке лицензий на технологии Windsurf в сообщении Reuters не говорилось.

Судя по сообщениям СМИ, Alphabet нанимает ряд сотрудников Windsurf для работы над агентным кодированием в рамках своего подразделения DeepMind, а также приобретет неэксклюзивную лицензию на часть технологий Windsurf.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook