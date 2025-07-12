СМИ: Google покупает технологии стартапа Windsurf за $2,4 млрд

Компания Google, принадлежащая Alphabet Inc., заключила сделку о покупке примерно за 2,4 млрд долларов лицензии на технологии стартапа Windsurf, занимающегося разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта, после того, как соглашение о покупке Windsurf компанией OpenAI сорвалось, пишут Wall Street Journal и Bloomberg.

Ожидалось, что OpenAI приобретет Windsurf примерно за 3 млрд долларов.

Ранее представитель Google сообщил агентству Reuters, что компания наняла генерального директора Windsurf Варуна Мохана, соучредителя Дугласа Чена и избранных членов команды по исследованию и разработке инструмента кодирования для присоединения к своему подразделению DeepMind, чтобы укрепить свои позиции в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта. Но о покупке лицензий на технологии Windsurf в сообщении Reuters не говорилось.

Судя по сообщениям СМИ, Alphabet нанимает ряд сотрудников Windsurf для работы над агентным кодированием в рамках своего подразделения DeepMind, а также приобретет неэксклюзивную лицензию на часть технологий Windsurf.