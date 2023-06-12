Конфликт на израильском рынке медицинской марихуаны: против компании Эхуда Барака подан иск на 100 млн шекелей
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После того, как компания InterCure, крупнейший игрок на рынке медицинской марихуаны в Израиле, подала иск против компании Better, которую она планировала купить, на 7,8 миллиона шекелей, против InterCure и ее председателя совета директоров Эхуда Барака был подан встречный иск на 100 миллионов шекелей.
Руководство Better утверждает, что InterCure, использовала сделку по слиянию, чтобы нанести компании существенный финансовый ущерб, а достигнув своей цели – сорвала сделку.
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Ответчиками по встречному иску, помимо бывшего премьер-министра, указаны генеральный директор и владелец контрольного пакета акций InterCure Алекс Рабинович, и два его заместителя – Рам Леви и Амос Коэн.
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