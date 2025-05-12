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Экономика

Партнеры спецпосланника Трампа купили земли монастыря Бейт-Джамаль под Бейт-Шемешем

время публикации: 12 мая 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 16:22
Партнеры спецпосланника Трампа купили земли монастыря Бейт-Джамаль под Бейт-Шемешем
Wikipedia.org. Фото: User י.ש.

Cammeby’s International Group, принадлежащая ультраортодоксальным еврейским бизнесменам Ави и Эли Шронам, приобрела участок земли площадью 450 дунамов в районе Бейт-Шемеша, принадлежавший салезианскому монастырю Бейт-Джамаль.

Фактически речь идет о половине земель монастыря в районе Бейт-Шемеша. Как сообщает "Калькалист", стоимость сделки составила 900 миллионов шекелей.

Издание также отмечает. что братья Шроны являются партнерами спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Виткоффа. В их совместном владении находится половина здания Woolworth Building в Нью-Йорке.

Экономика
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