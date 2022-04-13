В Ашдодском порту завершено строительство зернового конвейера

Компания морских портов "Намалей Исраэль" сообщила о завершении строительства двухкилометрового конвейера между 21-м пирсом Ашдодского порта и силосным зернохранилищем.

Конвейер должен вступить в строй до конца текущего года, после прохождения проверок и тестирования.

До сих пор в Ашдодском порту зерновые разгружались с помощью десятков грузовиков. Поэтому большая часть зерновых, в том числе – для мельниц на юге страны, разгружалась в Хайфском порту. Пуск конвейера должен увеличить пропускную способность Ашдодского порта и сократить количество грузовиков как на территории порта, так и на дорогах между Ашдодом и Хайфой.