В последний день Песаха шекель резко подешевел из-за спекулянтов
время публикации: | последнее обновление:
В последний день праздника Песах, когда в Израиле не работали биржа и банки, курс шекеля резко подешевел по отношению к доллару США и к единой европейской валюте.
К концу дня на открытом рынке за евро давали 4,02 шекеля, а за доллар – 3,69 шекеля, на 7 агорот больше, чем за предыдущие сутки, когда впервые за несколько дней Банк Израиля опубликовал официальный курс шекеля.
По оценке аналитиков, на сей раз падение шекеля связано не с политическим кризисом в стране, а с действиями спекулянтов, воспользовавшихся низким, в связи с праздником, объемом торгов, когда для оказания существенного влияния на курс валюты требуется меньше вложений.
adv_11 m_ar_1
adv_12 rimma_dw_d
adv_13 rimma_dw_m
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 11 Апреля 2023
Итоги валютных торгов 11 апреля 2023 года: курсы доллара и евро резко повысились
Итоги валютных торгов 11 апреля 2023 года: курсы доллара и евро резко повысились
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex