В последний день Песаха шекель резко подешевел из-за спекулянтов

В последний день праздника Песах, когда в Израиле не работали биржа и банки, курс шекеля резко подешевел по отношению к доллару США и к единой европейской валюте.

К концу дня на открытом рынке за евро давали 4,02 шекеля, а за доллар – 3,69 шекеля, на 7 агорот больше, чем за предыдущие сутки, когда впервые за несколько дней Банк Израиля опубликовал официальный курс шекеля.

По оценке аналитиков, на сей раз падение шекеля связано не с политическим кризисом в стране, а с действиями спекулянтов, воспользовавшихся низким, в связи с праздником, объемом торгов, когда для оказания существенного влияния на курс валюты требуется меньше вложений.