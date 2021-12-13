В "Шуферсаль" начались испытания разработанной в Израиле "умной" тележки, помогающей избежать очередей

В сети супермаркетов "Шуферсаль" проводятся испытания "умной" тележки для покупок, разработанной израильским стартапом Shopic. Тележка служит вашим личным ассистентом во время похода в магазин и позволит оплатить покупки, не стоя в очереди в кассу. Об эксперименте, который проходит пока в отделении Глилит, рассказывает сайт "Мако".

Устройство, заставляющее "поумнеть" любую супермаркетовскую тележку, представляет собой небольшой модуль, который можно взять на входе в магазин и закрепить на тележке одним "кликом". Камеры, которыми оснащен модуль, фиксируют и распознает каждый товар, положенный в корзину. На экране модуля можно увидеть, сколько товар стоит, а также получить рекомендацию, если на подобные товары есть скидки. Тележка, оснащенная модулем, также сможет стать гидом покупателя по магазину. После того, как корзина наполнена, модуль выдаст общую стоимость, а электронный "чек". На первом этапе покупатели смогут оплатить покупки в специальных кассах, считывающих QR-код с модуля. В будущем - оплачивать покупки можно будет сразу. помощью тележки.

Создатели модуля подчеркивают, что для использования "умных" тележек не требуется ничего менять в самом магазине, нет необходимости в дорогостоящей замене имеющихся тележек. Новую систему можно развернуть в любом магазине в считанные дни.

После успешного завершения пилотного проекта сеть "Шуферсаль" намерена использовать "умные" тележки в 200 своих магазинах.