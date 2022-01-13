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NEWSru.co.il :: Экономика13 января 2022 г., 21:47

Правительство вложит полмиллиарда шекелей в развитие Бейт-Шемеша

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В ходе ближайшего воскресного заседания правительству Израиля будет представлена на утверждение программа развития Бейт-Шемеша стоимостью 500 миллионов шекелей.


Программа была подготовлена министерством главы правительства совместно с министерствами внутренних дел, транспорта, экономики, строительства и социального обеспечения.

300 миллионов шекелей будут вложены в развитие общественного транспорта в городе, население которого за последние десять лет увеличилось на 63%. 82 миллиона шекелей пойдут на строительство общественных зданий и расширение коммунальных инфраструктур.

50 миллионов шекелей будут выделены на улучшение работы мэрии, 34 миллиона – на программы трудоустройства и переквалификации, 31 миллион – на укрепление социальных служб в городе, 10 миллионов шекелей – на укрепление безопасности и столько же – на культуру и отдых.

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