Правительство вложит полмиллиарда шекелей в развитие Бейт-Шемеша

В ходе ближайшего воскресного заседания правительству Израиля будет представлена на утверждение программа развития Бейт-Шемеша стоимостью 500 миллионов шекелей.

Программа была подготовлена министерством главы правительства совместно с министерствами внутренних дел, транспорта, экономики, строительства и социального обеспечения.

300 миллионов шекелей будут вложены в развитие общественного транспорта в городе, население которого за последние десять лет увеличилось на 63%. 82 миллиона шекелей пойдут на строительство общественных зданий и расширение коммунальных инфраструктур.

50 миллионов шекелей будут выделены на улучшение работы мэрии, 34 миллиона – на программы трудоустройства и переквалификации, 31 миллион – на укрепление социальных служб в городе, 10 миллионов шекелей – на укрепление безопасности и столько же – на культуру и отдых.