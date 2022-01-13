Экономика Израиля в период "омикронового цунами". Обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

В первые недели пятой волны коронавируса министерство финансов раз за разом отклоняло звучавшие с разных сторон требования о программе помощи пострадавшим предприятиям и предпринимателям. Глава минфина Авигдор Либерман уверенно озвучивал программу, полностью противоположную действиям его предшественника: "Большинство предприятий – в отличном состоянии, мы не будем раздавать подарки, задача министра финансов – блюсти общественные средства". День спустя он же обвинял СМИ в нагнетании паники и обсуждал прибыль ведущих торговых сетей в 2021 году.

Должен сказать, что в определенной мере я абсолютно согласен с министром – 2020 и 2021 годы показали, что крупные корпорации и сети прекрасно переживают кризис, выходя из него укрепившимися еще больше. Страдают в первую очередь несетевые малые и средние бизнесы, и программы помощи следует ориентировать именно на них. Либерман заявил, что не умеет оценивать ущерб, понесенный экономикой за девять дней. Для крупной сети торговых центров потеря оборота за девять рабочих дней может быть болезненной, но угрозой для ее существования не станет. Для маленького магазина девять дней простоя при необходимости платить аренду, зарплату и т.д. могут иметь гораздо более тяжелые последствия, в первую очередь – из-за нехватки ликвидности и значительно более ограниченного доступа к банковским кредитам.

В результате власти начали принимать меры по облегчению финансовой ситуации только когда количество заболевших и находящихся в карантине уже невозможно было игнорировать, и ситуация начала напоминать фактический локдаун без объявления такового официально. В частности, была увеличена оплата карантинных дней самозанятым и введена оплата карантина с первого дня наемным работникам, а также были предоставлены дополнительные несколько дней отсрочки в оплате НДС. Однако поскольку, по прогнозам специалистов, очередной пик эпидемиологического кризиса ожидается только к концу января, нас ожидает еще около месяца кризисной ситуации, и этой помощи будет явно недостаточно.

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что одним из трех основных принципов правительства по-прежнему будет сохранение экономики открытой, несмотря на переживаемое Израилем и всем миром "эпидемиологическое цунами". Вопрос – насколько это будет возможно в реальности. Уже сейчас в промышленности до 10% рабочей силы находятся в карантинах, а цифры зараженных и отправленных в карантин будут расти как минимум в ближайшие две недели. Министр экономики Орна Барбивай разрешила промышленным предприятиям увеличить квоты сверхурочных часов для работников, которым придется закрывать дыры, образовавшиеся из-за массовой самоизоляции коллег. Учеба в школах и вовсе превратилась в фарс. Министр просвещения Йифат Шаша-Битон заявила, что ее задача – не дать закрыть школы, объясняя свою позицию тем, что дети все равно перезаражаются, в школе или встречаясь с друзьями и гуляя по торговым центрам, а так хоть будут под присмотром. Об учебе как таковой говорить по большей части не приходится. Те родители, которые могут себе это позволить, оставляют детей дома просто чтобы не бегать за наборами для антиген-тестов и не стоять в очередях на проверку ПЦР. При этом поднять вопрос о закрытии школ на двухнедельные каникулы вместо двух недель каникул на Песах никто не осмеливается.

Новые подорожания

В новом году будет приблизительно на 5% дороже содержать домашних питомцев. Практически все ведущие импортеры и производители корма для животных уведомили своих дистрибьютеров о повышении тарифов с 1 февраля.

Дороже на 15% будет обходиться и просмотр сериалов Netflix, объявившей о немедленном подорожании своего сервиса в Израиле. Впрочем, в данном случае не исключено, что подорожание будет краткосрочным. В ближайшее время на израильский рынок должен выйти еще один мировой гигант стриминогового телевидения HBO, что должно подстегнуть конкуренцию.

На 5-25% повышают цены на свою продукцию производители и импортеры алкогольной продукции. Подорожают многие известные бренды водки (Gray Goose, Finlandia, Stoli и т.д.), виски, пива, вина, включая продукцию популярных израильских виноделен.

Любителей интернет-шоппинга вряд ли обрадует новость о повышении цен на 4-6%, объявленном британской компанией розничной торговли одеждой NEXT, продукция которой пользуется исключительной популярностью в Израиле.

Награда за незаконное строительство

Незаконное строительство в Израиле является регулярным поводом для политических конфликтов, но если кто-то считает, что явление ограничено только арабским сектором, поселениями Иудеи и Самарии и пристройками к домам в сельскохозяйственных поселках, то он заблуждается. В секторе коммерческой недвижимости давно существует практика нарушения условий разрешения на строительство с целью получения нового разрешения задним числом. Как правило речь идет о лишних этажах, но нередко осуществляется и банальный захват пустующей территории.

Именно на такой сценарий рассчитывала компания "Мега Ор", владеющая франшизой IKEA в Израиле, когда строила новый магазин в Эштаоле. К 12000 кв.м. площади, на строительство которых компания получила разрешения, были самовольно присовокуплены 8500 кв.м. соседних земель, которые, согласно региональному плану зонирования, предназначались под промышленные предприятия.

Уже построив магазин и начав процесс получения разрешений задним числом, компания столкнулась с принципиальной чиновницей – планировщицей в окружном управлении по планированию и застройке Широй Тальми, которая обратилась в суд. Это обращение, несмотря на утверждение IKEA, что ей придется в разгар кризиса увольнять уже набранных работников, привело к временному закрытию незаконной части постройки. После этого компания подала в органы планирования запрос на передачу ей не только незаконно присвоенных 8500 кв.м., но и еще 3500 кв.м. площадей "для будущего развития". В итоге на минувшей неделе стороны пришли к компромиссу – IKEA сохранит за собой 8500 квадратных метров площади, которые уже были захвачены, и в качестве компенсации "Мега Ор" построит общественное здание площадью 700 кв.м.

В описанном выше соглашении прописано, что разрешение на лишние 8500 кв.м. будет отозвано, если общественное здание не будет построено в течение трех лет, однако еще одно дело, оказавшееся в центре внимания на этой неделе, показывает, насколько слаба такая гарантия.

Компания "Йуд.Хет. Димри", являющаяся одним из крупнейших израильских девелоперов, десять лет назад купила у государства со большой скидкой земельный участок в поселке Мейтар в рамках тендера на строительство комплекса защищенного социального жилья для пожилых на 300 единиц жилья. Как показала практика, строить этот комплекс компания не намеревалась, и вскоре подала в органы планирования запрос на изменение предназначения участка под обычный жилищно-торговый комплекс. Когда комиссии по планированию отклонили запрос, компания просто "забыла" про этот участок. Несколько лет спустя, когда в Мейтаре сменилось руководство, запрос был подан снова. Причем Игаль Димри открыто дал понять, что про строительство "нерентабельного" социального жилья муниципальный совет Мейтара может забыть, и что, если предназначение участка не будет изменено, участок продолжит оставаться незастроенным. В итоге он добился желаемого, и вместо 300 единиц жилья для пожилых на месте будет построена 181 квартира и 4000 кв.м. торговых площадей. За десять лет нарушение условий тендера, фактически проигнорированное Земельным управлением, принесло Димри несколько сотен миллионов шекелей легкой прибыли.