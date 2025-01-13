Правительство Таиланда поддержало легализацию казино

Правительство Таиланда одобрило представленный министерством финансов проект закона о развлекательных комплексах, который дает зеленый свет открытию в стране казино. Законопроект будет передан на рассмотрение в парламент, как ожидается, он будет утвержден уже летом 2025 года.

На сегодняшний день в королевстве запрещены все виды азартных игр, однако разрешены государственные лотереи и скачки, которые также контролируются государством. Нелегальные казино представляют серьезную проблему для правоохранительных органов.

"Цель нового закона – повысить доходность туристической отрасли, привлечь в страну дополнительные инвестиции и содействовать искоренению нелегальных азартных игр", – отмечается в заявлении правительства. Премьер-министр Пхетхонгтхан Чинават отметила, что это также приведет к созданию новых рабочих мест.

Казино были легализированы во многих других странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Сингапуре, Лаосе, Камбодже и на Филиппинах. В 2024 году Таиланд посетили около 36 миллионов туристов, в том числе 270000 израильтян.