США вводят ограничения на экспорт чипов для ИИ, которые распространятся и на Израиль

Администрация президента США Джо Байдена опубликовала новые ограничения на экспорт продвинутых чипов для ИИ-технологий, которые будут касаться подавляющего большинства стран мира.

Без ограничений смогут продолжать импортировать такие чипы Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Тайвань, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония.

Израиль, а также такие страны, как Швейцария, Бразилия, Индия, Мексика, не вошли в элитную группу, и на них будут распространяться определенные ограничения на импорт американских ИИ-технологий.

Полностью будет запрещена поставка таких технологий в Китай, Россию, Иран, Ирак, Сомали, Ливию, Афганистан, КНДР, Ливан, Сирию.

Публикация ограничений привела к падению акций производителей чипов, и в первую очередь – NVIDIA, руководство которой раскритиковало решение Белого дома. Компании уже обратились к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить или смягчить решение уходящей администрации.