В Стамбуле пройдут переговоры по экспорту украинского зерна

В среду, 13 июля, в Стамбуле состоится встреча делегаций Украины, России, Турции и ООН. На переговорах будет обсуждаться вывоз зерна с территории Украины.

По оценкам Киева, в портах Украины в настоящее время заблокированы до 25 миллионов тонн зерна.

Москва требует возможности досматривать суда, "чтобы избежать контрабанды оружия".

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Киев, в свою очередь, просит, чтобы суда с зерном сопровождали турецкие корабли.

Тем временем в мире усиливается продовольственный кризис. Россию обвиняют в экспорте зерна из оккупированных регионов Украины. Напомним, на прошлой неделе были опубликованы данные о том, что под контроль России перешли 22% сельскохозяйственных угодий Украины.

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Накануне в Киеве заявляли, что после того, как остров Змеиный перешел под контроль Украины, существует надежда увеличить экспорт зерна на 500 тысяч тонн в месяц. Министерство инфраструктуры Украины объявило, что по рукаву Быстрый дунайской дельты к трем украинским портам на Дунае в последние дни прошли уже 16 судов. При этом пропускная способность открывшегося маршрута – всего четыре судна в сутки.

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Согласно заявлению украинского министерства инфраструктуры, экспорт продукции из Украины до войны составлял 8 миллионов тонн в месяц. В апреле Украине удалось вывезти всего 2,5 миллиона тонн.