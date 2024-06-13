Евросоюз вводит защитные пошлины на импорт китайских электромобилей

Вслед за США и Турцией руководство Европейского союза объявило о введении защитных пошлин на импорт китайских электромобилей в размере до 38%.

Максимальная ставка пошлины (38,1%) введена на электромобили производства компании SAIC. Электромобили Geely будут облагаться пошлиной в 20%, а BYD – 17,4%.

В заявлении говорится, что эти корпорации получают несправедливое преимущество за счет государственных субсидий, представляя тем самым угрозу экономике и европейским производителям.

В Пекине уже дали понять, что намерены ответить введением пошлин на европейскую продукцию, и в первую очередь – коньяка и сыров.

Напомним, что ранее на этой неделе Турция ввела 40% пошлины на импорт китайских электромобилей, а США несколько месяцев назад ввели пошлину в размере 100%.