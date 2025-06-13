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Экономика

Курс валют в Израиле 13 июня 2025 года: доллар и евро подорожали

Банк Израиля
Курсы валют
время публикации: 13 июня 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 13:20
Курс валют в Израиле 13 июня 2025 года: доллар и евро подорожали
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 13 июня, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,812% и составил 3,600 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,215% и составил 4,153 шекеля за €1.

Отметим, что рост курса был не таким резким, как 12 июня, хотя торги проводились после того, как Израиль атаковал Иран.

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