Курс валют в Израиле 13 июня 2025 года: доллар и евро подорожали

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 13 июня, валютные торги завершились повышением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,812% и составил 3,600 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,215% и составил 4,153 шекеля за €1.

Отметим, что рост курса был не таким резким, как 12 июня, хотя торги проводились после того, как Израиль атаковал Иран.