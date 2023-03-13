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    Экономика

    В 2022 году Украина вошла в тройку лидеров по импорту вооружений, Израиль – в десятке экспортеров

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    В 2022 году Украина вошла в тройку лидеров по импорту вооружений, Израиль – в десятке экспортеров
    AP Photo/Gregor Fischer

    Стокгольмский международный институт исследований мира опубликовал отчет, посвященный глобальной торговле оружием в 2018-2022 годах. Согласно документу, по сравнению с 2013-2017 годами импорт вооружений европейскими странами вырос на 47%, а африканскими – сократился на 40%.

    Еще одной тенденцией стал рост американской доли импорта с 33% до 44% и снижение российской доли с 22% до16% от мировой торговли оружием. Франция, занимающее третье место, практически догнала Россию, чему способствовала и война в Украине – значительная часть российского оружия отправляется на фронт.

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    В период 2018-2022 года крупнейшим импортером вооружений была Индия. За ней следовали Саудовская Аравия и Катар. Далее – Австралия, Китай, Египет, Южная Корея, Пакистан, Япония и США. Однако в 2022 году тройку лидеров составили Катар, Индия и Украина.

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    США укрепили свои позиции как главный экспортер вооружений. За ними следуют Россия, Франция, КНР, Германия. Италия, Великобритания, Испания, Южная Корея и Израиль.

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