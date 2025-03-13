Суета вокруг бюджета, "план Лапида" и израильский шоппинг. Экономический обзор

Чего ждать на финише утверждения госбюджета. Что должен был знать бывший министр финансов. Почему израильтяне стали меньше тратить в торговых центрах.

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Время для шантажа

Первое заседание по госбюджету на 2025 год состоялось 18 июня 2024 года и проходило на фоне кризиса в отношениях между министром финансов Бецалелем Смотричем и ответственным за госбюджет в минфине Йоавом Градусом. После двухдневного совещания обсуждение бюджета застопорилось на месяц. В июле, когда появилась новость о сделке Google-Wiz, которая могла принести миллиарды налоговых выплат в госбюджет, внезапно была проведена встреча по госбюджету с участием главы национального совета по экономике Ави Симхоном. После того, как стало ясно, что сделки не будет, работа по подготовке бюджета снова застопорилась на месяц.

Только 18 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич дали отмашку на начало реальной работы по госбюджету, заявив, что он будет утвержден до конца 2024 года.

29 октября минфин признал, что до конца года бюджет на следующий год утвердить уже не успеет. "Да, бюджет будет утвержден с небольшой задержкой. Лучше поздно, чем никогда. Нет большой драмы в том, что бюджет утвердят только в конце января", – заявил тогда глава минфина.

Однако оказались правы те, кто говорил, что бюджет будет утвержден только в конце марта, в последний возможный момент, в соответствии с политикой Нетаниягу, доведшего до совершенства мастерство откладывать проблематичные решения до последнего.

Собственно, основной причиной затягивания стала образовавшаяся связка закона о госбюджете с законом о призыве. Нетаниягу не мог по понятным причинам обеспечить ультраортодоксам обещанное освобождение от призыва, а те давали понять, что "утром отмена призыва, вечером госбюджет".

В итоге затягивание по времени со стороны Нетаниягу в совокупности с действиями юридического советника правительства Гали Баарав-Миары, блокировавшей попытки ультраортодоксальных партий обойти запрет на государственные выплаты для подлежащих призыву, привели к расколу в "Яадут а-Тора", и большая часть ультраортодоксальной фракции сочла, что лучше сейчас получить то, что можно, деньгами, "а там посмотрим". Принципиальность проявили только министр строительства Ицхак Гольдкнопф и депутаты Яаков Теслер и Моше Рот, однако на троих у них в Кнессете лишь два голоса (глава минстроя депутатом не является, а в случае увольнения с министерского поста и возвращения в Кнессет Гольдкнопф вытеснит оттуда Рота, получившего депутатский мандат на основании "норвежского" закона).

В результате, хотя сценарий голосования партии Итамара Бен-Гвира за падение правительства маловероятен, сейчас правительство имеет для утверждения госбюджета всего 61 голос, то есть ситуацию, когда весьма вероятен шантаж со стороны отдельных депутатов в последний момент.

И первым шантажистом выступил замминистра в министерстве главы правительства председатель партии "Ноам" Ави Маоз, объявивший, что не видит причины поддерживать бюджет, в котором нет субсидий на талмуд-торы для детей религиозных сионистов, отцы которых провели сотни дней на резервистской службе.

Изначально Нетаниягу хотел назначить утверждение госбюджета на следующую неделю, однако сейчас в руководстве коалиции не уверены, что успеют договориться со всеми, кто понял, что может воспользоваться удобным моментом.

Так что вряд ли стоит удивляться, если мы всю следующую неделю будем наблюдать восточный базар, но в то же время буду сильно удивлен, если к 31 марта государственный бюджет на 2025 год не будет принят. В нынешней оппозиции нет сил, способных провернуть тот трюк, который Нетаниягу провернул в 2022 году, и подтолкнуть узкую коалицию к развалу, а в коалиции (включая вышедшего из нее Бен-Гвира) нет достаточного числа заинтересованных в таком развале.

План Лапида

На фоне проблем коалиции с утверждением госбюджета лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид решил представить свою "Программу спасения экономики", однако опубликованный им документ в итоге был раскритикован даже благосклонно относящимися к нему СМИ.

В целом программа представляет собой смесь очевидно популистских лозунгов и правильных, но вряд ли выполнимых в израильских политических реалиях обещаний.

Так, Лапид повторил предвыборные обещание Смотрича и Нетаниягу о снижении налогов (нулевые шансы для реализации в обозримом будущем при любом правительстве), обещал приватизировать госкомпании (крайне длительный процесс с неопределенными шансами на успех даже в среднесрочной перспективе, и это без оценки целесообразности такого шага), снова обещал сократить правительство (в прошлом правительстве Лапид уже извинялся, что не смог сократить количество министров).

Среди других пунктов плана – акцент на изучение английского, математики и естественных наук, увеличение инвестиций в общественный транспорт, "ускорение дигиталиции", борьба с бюрократией – цели правильные, но слишком общие, без конкретных шагов, сумм и источников денег.

Жаль, что бывший министр финансов дает многомиллиардные обещания без указания источника средств для их выполнения, как, например, в случае с предложением увеличить бюджет управления инноваций с 1,8 до 5 миллиардов шекелей в год. От человека, отвечавшего за утверждение госбюджета и знающего процесс "с изнанки", можно было ожидать большего.

Израильский шоппинг

В январе-феврале 2025 года экономические компании, занимающиеся отслеживанием трат израильтян, зафиксировали заметное сокращение выручки магазинов в торговых центрах страны.

Номинально выручка снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако учитывая инфляцию и повышение НДС, реальное снижение гораздо выше.

Вместе с тем, пока рано говорить, что израильтяне начали экономить или разлюбили шоппинг. Для начала, стоит вспомнить, что январь-февраль 2024 года был периодом пика "воздушной блокады", когда израильтяне не только не могли слетать толком за границу, но и их любимые иностранные онлайн-платформы отменили доставку или резко увеличили ее сроки.

Кроме того, 2024 год был високосным, то есть в феврале было на один день больше, и что более существенно – в феврале 2024 года был выходной посреди недели, не связанный с религиозными ограничениями – день муниципальных выборов, который население активно использовало для шоппинга.