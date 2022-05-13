Итоги валютных торгов 13 мая 2022 года: курсы доллара и евро резко снизились

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 13 мая, валютные торги завершились резким понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 1,558% и составил 3,412 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,865% и составил 3,551 шекеля за €1.

Отметим, что в течение этой недели курсы доллара и евро сильно колебались по отношению к шекелю, то резко возрастая, то падая.