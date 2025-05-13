Минфин рекомендует вернуть налог на незастроенные земельные участки

Специальная комиссия во главе с главным экономистом министерства финансов Шмуэлем Абрамзоном рекомендовала вернуть налог на имущество, взимаемый с простаивающих земельных участков, предназначенных под жилищное строительство.

В состав комиссии также входили директор Налогового управления Шай Ааронович, представители бюджетного департамента, департамента аудита и отдела юридического советника министерства.

Следует отметить, что такой налог предусмотрен действующим законодательством, однако с 1999 года его ставка была снижена до 0.

По оценке минфина, возобновление взимания налога увеличит поступления в госказну на 2,5 миллиарда шекелей в год, а также ускорит строительство на простаивающих участках.