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Экономика

Минфин рекомендует вернуть налог на незастроенные земельные участки

время публикации: 13 мая 2025 г., 07:42 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 07:42
Минфин рекомендует вернуть налог на незастроенные земельные участки
Flash90. Фото: Н.Фентон

Специальная комиссия во главе с главным экономистом министерства финансов Шмуэлем Абрамзоном рекомендовала вернуть налог на имущество, взимаемый с простаивающих земельных участков, предназначенных под жилищное строительство.

В состав комиссии также входили директор Налогового управления Шай Ааронович, представители бюджетного департамента, департамента аудита и отдела юридического советника министерства.

Следует отметить, что такой налог предусмотрен действующим законодательством, однако с 1999 года его ставка была снижена до 0.

По оценке минфина, возобновление взимания налога увеличит поступления в госказну на 2,5 миллиарда шекелей в год, а также ускорит строительство на простаивающих участках.

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