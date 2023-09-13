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    Экономика

    Министерство алии заморозило программу помощи возвращающимся ученым

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    Министерство алии заморозило программу помощи возвращающимся ученым
    Tomer Neuberg/Flash90

    В связи с нехваткой финансирования министерство алии и интеграции заморозило программу помощи ученым, возвращающимся в Израиль из-за границы. Для ее возобновления требуется 10-13 миллионов шекелей, которых в бюджете министерства нет.

    Как отмечается, решение стало полной неожиданностью и для университетов, и для ученых, которые находятся в процессе оформления документов на возвращение. Каждый из них мог претендовать на "подъемные", сумма которых составляет десятки тысяч шекелей в год.

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    В научных центрах говорят об опасности "утечки мозгов", возрастающей из-за юридической реформы. В министерстве алии – об активизации репатриации в Израиль и о том, что высвобожденные средства пойдут на помощь новым репатриантам.

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    Глава партии НДИ Авигдор Либерман прокомментировал решение министерства алии и интеграции отменить гранты для возвращающихся ученых: "В очередной раз правительство невежества и тьмы демонстрирует порядок своих приоритетов. Буквально вчера оно утвердило перевод примерно 500 миллионов шекелей на йешивы и стипендии йешиботникам, а сегодня министерство алии и интеграции отменяет перевод 13 миллионов шекелей на гранты для ученых, которые возвращаются – или могли бы вернуться – в страну, чтобы вносить вклад в развитие науки и экономики Израиля. Сотни людей, которые приезжают в Израиль работать остаются без минимального финансирования, потому что это правительство распределяет деньги среди тех, кто работать не собирается".

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