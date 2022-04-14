Незавершенные реформы, учетная ставка и вакансии на рынке труда. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Хотя министерство финансов традиционно считается кладбищем политических амбиций, лидер партии НДИ Авигдор Либерман пришел на этот пост в момент, идеальный для любого политика – самая тяжелая фаза пандемии и пик неопределенности были пройдены, и было очевидно, что экономика начнет восстанавливаться при любом раскладе. Вопрос был в темпах восстановления и в том, насколько столь шаткая коалиция сможет использовать кроющиеся в любом кризисе возможности, чтобы обеспечить не только выход из кризиса, но и дальнейший экономический рост.

Незавершенные реформы

До недавнего времени Либерман достаточно строго придерживался заявленного курса на проведение реформ, которые накопились за последние годы, и на целенаправленные программы помощи вместо "разбрасывания денег с вертолета". История не знает сослагательного наклонения, и мы не знаем, что было бы, если бы пост главы минфина в этот период занимал, допустим, Исраэль Кац, но возвращение показателей безработицы к рекордно низким показателям, стремительный экономический рост, сокращение дефицита госбюджета в любом раскладе засчитываются в актив министру финансов.

Рейтинговое агентство Moody's, еще год назад предупреждавшее, что политический хаос приведет к снижению кредитного рейтинга Израиля, не только подтвердило текущий рейтинг, но и изменило прогноз с нейтрального на позитивный, означающий, что агентство готово повысить рейтинг в среднесрочной перспективе. Среди причин для оптимизма агентство отмечало в первую очередь утверждение госбюджета и проводимые реформы.

Однако решение Идит Сильман выйти из коалиции, оставившее правительство без большинства в Кнессете, поставило реализацию значительной части реформ под сомнение.

Как я писал полгода назад, когда утверждался госбюджет и закон о регулировании народного хозяйства, Либерману удалось сдвинуть с места несколько крупных камней, препятствовавших развитию экономики, однако удастся ли их сдвинуть окончательно, зависит от стабильности коалиции. Многие реформы и изменения были утверждены с отложенной датой вступления. Так, плата за въезд в Гуш-Дан будет взиматься не раньше 2025 года, реформа лицензирования бизнесов и реформа надзора за кашрутом вступят в силу с 2023 года. Пенсионный возраст для женщин будет повышаться на протяжении 11 лет. Значительная часть бюджета на программу развития арабского сектора расписана на 2024-2030 годы.

Кроме того, крайне хорошее текущее состояние госказны только увеличивает вероятность того, что принято называть предвыборной экономикой, а проще говоря – скатывания к популизму. И именно популизмом является снижение акциза на бензин. Эти 800 миллионов шекелей фактически являются вариантом тех самых "вертолетных денег". В отличие от отмененных пошлин, отказ от которых призван способствовать увеличению конкуренции, снижение акциза на бензин такого эффекта не даст. Кроме того, этот шаг прямо противоречит заявленному правительством курсу на сокращение использования частного транспорта.

Учетная ставка

После того, как Федеральная резервная система США повысила учетную ставку на 0,25%, а уровень инфляции в Израиле вырос до 3,5%, стало очевидно, что в апреле Банк Израиля также повысит учетную ставку. Прогнозы повышения разнились от 0,1% до 0,5%, однако в итоге ставка была повышена на 0,25%. Кроме того, центробанк спрогнозировал повышение учетной ставки до конца года с текущих 0,35% до 1,5%.

Если у вас есть ипотека под ставку Prime (а именно она основана на учетной ставке банка Израиля) в размере 300 тысяч шекелей со сроком погашения в 30 лет, ваш месячный платеж вырастет на 26 шекелей с каждым повышением учетной ставки на 0,25%. То есть, если учетная ставка вырастет к концу года до 1,5%, месячный платеж по такой ссуде вырастет на 115 шекелей в месяц. Если эта сумма взята на 20 лет, то платеж вырастет на 200 шекелей.

Вместе с тем, необходимо понимать, что основная цель повышения учетной ставки – противостояние инфляции, увеличившей размер кредитов и ипотечных ссуд с привязкой к индексу цен на те самые 3,5% только за последний год, еще без учета влияния войны в Украине.

Свободные вакансии

Государственная служба трудоустройства опубликовала интересный анализ израильского рынка труда, в котором попыталась объяснить наличие в стране 150 тысяч свободных вакансий. Согласно службе трудоустройства, столь большое количество свободных рабочих места объясняются поляризацией рынка труда. Значительная часть свободных вакансий сопровождается достаточно высоким уровнем требований к знаниям и навыкам потенциального работника. Количество таких вакансий за два года пандемии резко выросло из-за ускоренных процессов модернизации и дигитализации. На другом полюсе – традиционные работы, не требующие опыта и специальных навыков и, как правило, достаточно тяжелые физически. Рост свободных вакансий подобного рода в службе трудоустройства объясняют переоценкой ценностей со стороны тех, кто был основной рабочей силой на этих работах – студентов, рассматривавших их как временные, и той части населения, которая не имеет достаточного образования или навыков и возможностей их приобретения. Многие из них не готовы больше работать за те зарплаты, которые предлагаются на таких работах.

Однако эти объяснения плохо сочетаются с другой статистикой. Уровень безработицы – 3,2% или 160 тысяч человек, то есть практически равен количеству свободных вакансий, а уровень занятости вырос до 61,4%, практически сравнявшись с докризисным показателем. То есть те, кто хотели работать, работу находят (уровень безработицы ниже 4% считается фоновым, связанным как правило со сменой работы). Добавочные по сравнению с докризисной ситуацией 60 тысяч свободных вакансий скорее являются свидетельством экономического роста последнего года, для которого уже недостаточной той части населения, которая на текущий момент участвует в рынке рабочей силы. Чтобы заполнить эти ставки, необходимы усилия государства по привлечению на рынок труда мужчин-ультраортодоксов, арабских мужчин и женщин, а также повышение производительности труда в тех секторах экономики, в которых Израиль сильно отстает от других стран.