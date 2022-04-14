Маск предложил купить Twitter: "В нынешнем виде компания не может процветать"

Предприниматель Илон Маск, владеющий 9,2% акций компании Twitter и несколько дней назад отказавшийся войти в совет директоров компании, предложил купить остальные 90,8% акций по цене 54,2 доллара за штуку. Свое предложение он назвал окончательным.

"Я инвестировал в Twitter, потому что верю в его потенциал как глобальной платформы, утверждающей свободу слова. Я убежден, что свобода слова – неотъемлемое условие существования демократии", - сообщил он.

Маск утверждает, что уже став акционером, он убедился: компания в ее нынешнем виде не может ни процветать экономически, ни выполнять свою общественную функцию. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

Отметим, что подобный прогноз от богатейшего человека планеты способен повлиять и на курс акций. В прошлом заявления Маска уже вызывали потрясения на бирже.

Отметим, что подобный прогноз от богатейшего человека планеты способен повлиять и на курс акций. В прошлом заявления Маска уже вызывали потрясения на бирже.