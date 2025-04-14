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Экономика

Внешний консультант судится с "Мосадом", требуя признать его штатным сотрудником

"Мосад"
Суд
Рынок труда
время публикации: 14 апреля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 14 апреля 2025 г., 21:30
Внешний консультант судится с "Мосадом", требуя признать его штатным сотрудником
Flash90 Фото: А.Гершом/GPO

Внешний консультант службы внешней разведки "Мосад", в течение 16 лет работавший на нее в сфере разработки технологических решений, подал в Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам иск с требованием признать наличие между ним и спецслужбой отношений работник-работодатель.

Согласно исковому заявлению, на протяжении всего этого времени он получал выплаты за 180 часов работы в месяц по ставке 118 шекелей в час, то есть 21 тысячу шекелей в месяц, ежемесячно выписывая "Мосаду" квитанцию.

Истец утверждает, что его финансово дискриминировали, настаивая на том, что "речь идет о зарплате демобилизованного солдата, которая совершенно не индексировалась с течением лет".

Консультант требует признать его сотрудником "Мосада" с начислением соответствующего стажа и выплатить ему 775 тысяч шекелей компенсации, сообщает "Калькалист".

Экономика
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