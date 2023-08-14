Агентство Fitch оставило кредитный рейтинг Израиля без изменений

Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало регулярный отчет по экономике Израиля, в котором, вопреки опасениям, сохранило суверенный кредитный рейтинг страны без изменений на уровне А+ со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства отмечают "существенное ослабление первичного варианта судебной реформы", однако подчеркивают, что реформа по-прежнему остается предметом разногласий, столкнувшись с сильным политическим и общественным сопротивлением.

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"Компания считает, что проводимые правительством изменения могут иметь негативное влияние на кредитный профиль Израиля, включая ослабление системы сдержек и противовесов между органами власти", - говорится в отчете.

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Не остались без внимания аналитиков законопроекты, направленные на ослабление независимости Банка Израиля.

Fitch выдал самый оптимистичный прогноз по темпам роста экономики Израиля из всех международных структур – 3,1% роста в 2023 году и 3% роста в 2024 году, однако в отчете подчеркивается, что речь идет о сценарии ограниченного влияния изменений в судебной системе.