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NEWSru.co.il :: Экономика14 декабря 2021 г., 19:52

Сеть "Яйнот а-Битан" оштрафована на 800 тысяч шекелей за отсутствие ценников на товарах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Окружной суд Центрального округа утвердил внесудебную сделку по представительскому иску против торговой сети "Яйнот а-Битан", поданному в связи с отсутствием ценников на продаваемых сетью товарах.


В рамках иска, поданного в 2018 году адвокатами Лиат и Хен Штайн, сеть обвинялась в систематическом игнорировании требований закона об указании цены на товаре и указании стоимости единицы товара на прилавке. Сеть, в свою очередь, утверждала, что речь идет о единичных сбоях, вызванных "человеческим фактором".

В итоге стороны согласовали компенсацию в размере 800 тысяч шекелей, из которых 400 тысяч шекелей будут выплачены в виде скидок на определенные товары сети, а 400 тысяч – в виде пожертвований некоммерческим организациям, помогающим нуждающимся и военнослужащим.

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