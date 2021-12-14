Сеть "Яйнот а-Битан" оштрафована на 800 тысяч шекелей за отсутствие ценников на товарах

Окружной суд Центрального округа утвердил внесудебную сделку по представительскому иску против торговой сети "Яйнот а-Битан", поданному в связи с отсутствием ценников на продаваемых сетью товарах.

В рамках иска, поданного в 2018 году адвокатами Лиат и Хен Штайн, сеть обвинялась в систематическом игнорировании требований закона об указании цены на товаре и указании стоимости единицы товара на прилавке. Сеть, в свою очередь, утверждала, что речь идет о единичных сбоях, вызванных "человеческим фактором".

В итоге стороны согласовали компенсацию в размере 800 тысяч шекелей, из которых 400 тысяч шекелей будут выплачены в виде скидок на определенные товары сети, а 400 тысяч – в виде пожертвований некоммерческим организациям, помогающим нуждающимся и военнослужащим.