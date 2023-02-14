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    Экономика

    Израиль впервые в своей истории экспортировал партию нефти

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    В понедельник, 13 февраля, греческая компания Energean, разрабатывающая израильское месторождение природного газа "Кариш" в Средиземном море, погрузила на танкер SELIGER партию нефти для глобальной трейдерской компании Vitol.

    Эта партия нефти вошла в историю как первая, экспортированная Израилем. Она была добыта вместе с газом из месторождения "Кариш". Ранее на территории Израиля добывались незначительные объемы нефти, в том числе – в месторождении "Левиатан", однако все они направлялись на израильские нефтеперерабатывающие заводы.

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    Точные объемы добываемой в "Карише" нефти не указываются, однако, как сообщает Financial Times

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    , объемы добычи нефти компанией Energean в принадлежащих ей месторождениях в Египте, Израиле, Хорватии и Италии, после начала добычи нефти из "Кариша" увеличатся с 41 тысячи баррелей в сутки до 150 тысяч баррелей в сутки к концу 2023 года и до 200 тысяч баррелей в сутки к концу 2024 года.

    Согласно сообщению, начало экспорта нефти сопровождалось повышенными мерами безопасности. Танкер SELIGER выключил свои системы отслеживания перед подходом к платформе "Кариш". Кроме того, к платформе было подогнано пожарное судно Aurora.

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