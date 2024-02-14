Расчет рейтинга Израиля по Moody's – сильная экономика сейчас и неуверенность в будущем

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало сводную таблицу рейтингов по 4 параметрам, на основании которой было принято решение о снижении суверенного кредитного рейтинга Израиля с уровня А1 до уровня А2 с негативным прогнозом.

Шкала рейтингов Moody's движется от максимального рейтинга Ааа вниз следующим образом: Аа1, Аа2, Аа3, А1, А2, А3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2. При этом все, что ниже уровня Baa3 считается крайне высокорисковым, "мусорным".

adv_12 incontent_1

По текущим экономическим показателям рейтинг Израиля находится на уровне Аа3. Однако общий рейтинг призван отражать не текущее состояние экономики, а ее способность обслуживать свой долг в будущем, и в трех других аспектах аналитики Moody's гораздо менее уверены в израильской экономике.

adv_13 m_ar_1

Устойчивость правительственных структур и общественных институтов Израиля в Moody's оценивают на уровне А2, способность правительства проводить грамотную налогово-бюджетную политику – на уровне Baa3. А устойчивость Израиля к потрясениям оценена уровнем B1. Главный аналитик агентства Кэнтир Мюлбронер заявила на встрече с инвесторами, что оценка готовности Израиля к войне существенно ухудшилась по сравнению с тем, как она оценивалась 6 октября 2023 года, и что эти последствия будут долгосрочными.