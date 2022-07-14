Рост инфляции и надежды на арабский Ближний Восток. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

В день прибытия президента США Джо Байдена в Израиль стало известно, что уровень инфляции в возглавляемой им стране вырос до 9,1%, превысив прогнозы аналитиков и обновив 41-летний максимум. B это несмотря на резкое повышение учетной ставки. Одной из основных причин инфляции является рост цен на топливо (41,6%). Именно поэтому большинство политологов рассматривают визит в Израиль лишь как промежуточную остановку на пути в Джедду, необходимую, чтобы "сохранить лицо". Два года назад будущий американский лидер в ходе предвыборной кампании обещал не иметь дела с действующим руководством Саудовской Аравии и принял ряд недружественных по отношению к Эр-Рияду решений. Однако мир изменился, и после серии неудачных попыток восстановления отношений дистанционно, Байдену пришлось отправиться в свою "каноссу" лично, чтобы убедить обидевшегося союзника увеличить добычу нефти. Нам же остается пожелать ему успеха, поскольку это принесет пользу и кошелькам израильтян.

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В Израиле новые данные по инфляции будут опубликованы в пятницу, 15 июля, и тоже вряд ли будут утешительными. Аналитики говорят о 4,5% еще до подорожания электричества, молочной продукции, хлебобулочных изделий, воды и т.д. Интересно, что политика правительства – до последнего сдерживать повышение цен, которые находятся под его контролем – аукнется ему электорально в самый неподходящий момент: в переходный период у правительства нет реальных средств, чтобы остановить эти повышения цен, как бы ему ни хотелось. Поэтому министру экономики Орне Барбивай остается только призывать дистрибьютеров "принять подорожание хлеба на себя, а не перекладывать на конечного потребителя".

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На этом фоне очень интересно прозвучали два заявления, сделанных на Национальной экономической конференции. Директор антимонопольного управления Михаль Коэн заявила, что, в конечном итоге, Израиль – островная экономика, не имеющая прямой торговли с соседями и в потребительском отношении зависящая от импорта, идущего через узкое горлышко морских портов, и это – одна из основных причин дороговизны жизни в стране. Следом за ней министр финансов Авигдор Либерман призвал в рамках борьбы с дороговизной жизни создать общий потребительский рынок с Иорданией и Саудовской Аравией, соединив эти страны железнодорожным и скоростным шоссейным сообщением.

Разумеется, Коэн права в своем заявлении и от "островной" наценки на импортные товары по сравнению с теми же товарами в Европе или США пока никуда не деться. Человеческая память недолговечна, и сейчас люди уже забыли, как платили по 500-1000 шекелей в месяц и более за мобильный телефон, а купить хорошую и дешевую детскую одежду можно было только слетав за границу. Низкая инфляция прошлого десятилетия во многом была обусловлена технологическим прогрессом, снижением цен на связь, снижением цен на электричество за счет начала добычи газа, удешевлением авиасообщения с приходом лоукостеров, развитием интернет-торговли, укреплением шекеля. Все это вместе в конечном итоге компенсировало подорожание квартир, машин, продуктов питания, которые происходили параллельно.

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Однако в новом десятилетии возможности компенсации этих подорожаний пока исчерпаны. Шекель подешевел, глобальные цены на нефть и уголь взлетели, в портах по-прежнему заторы, а морские перевозки дороги, в аэропортах хаос, в машиностроении дефицит запчастей, а цены на жилье продолжают расти. И политический бардак в стране тормозит возможности изыскания тех мер, которые позволят компенсировать этот рост.

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Что касается слов Либермана, то его идея не нова – еще у Исраэля Каца в бытность министром транспорта в кабинете висела карта единой железнодорожной сети Ближнего Востока. Хочется надеяться, что визит Байдена еще немного приблизит время ее реализации, но пока что это дела далекого будущего. А сейчас стране нужно упрощение регуляции, активная борьба с картелизацией экономики, массовые инвестиции в инфраструктуру как в центре страны, так и в периферийных районах, и продуманные меры, направленные на развитие экономики и сдерживание инфляции в долгосрочной перспективе.

И, возвращаясь к глобальной ситуации – Международный валютный фонд, в третий раз подряд снизивший прогноз темпов роста глобальной экономики, рекомендовал правительствам воздержаться от регулирования цен на определенные товары, поскольку этот инструмент только приводит к сбоям на рынках. Вместо этого МВФ рекомендует, в случае необходимости и в качестве временной меры, прямые денежные переводы на банковские счета семей из самых слабых слоев населения. Однако делать это следует не за счет увеличения дефицита, а за счет увеличение доходов или за счет перераспределения имеющихся средств, поскольку рост дефицита только усилит инфляцию.

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На рынке недвижимости началась война между министерством строительства и подрядчиками в связи с утверждением закона об ограничении привязки цен на строящиеся квартиры к индексу стоимости строительства. Некоторые подрядчики объявили о приостановке подписания новых договоров в рамках проектов субсидированного жилья, однако большинство просто объявили о повышении цен на строящиеся квартиры на 2-8%, в зависимости от стадии строительства.

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Между тем, количество продаваемых квартир сокращается третий месяц подряд, в основном – за счет ухода с рынка инвесторов. Количество квартир, покупаемых молодыми семьями, продолжает расти. Пока что молодежь не верит в возможность существенного снижения цен, которое оправдывало бы решение подождать с покупкой, а хорошее состояние рынка труда не внушает опасений по поводу возможности потери рабочего места.

Рынок ипотеки продолжает держать уровень последних месяцев – около 12 миллиардов шекелей в месяц. Для сравнения, в 2021 году средний показатель в месяц составлял 9,6 миллиарда шекелей. Однако, по словам экспертов, речь идет о сделках, заключенных два-три месяца назад, и первые признаки замедления проявятся только в августе-сентябре.