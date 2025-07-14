x
14 июля 2025
|
последняя новость: 23:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июля 2025
|
14 июля 2025
|
последняя новость: 23:03
14 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Законопроект о расширении существующих защищенных помещений утвержден к итоговому чтению

Недвижимость
время публикации: 14 июля 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 22:53
Законопроект о расширении существующих защищенных помещений утвержден к итоговому чтению
Gili Yaari / Flash 90

Комиссия Кнессета по внутренним делам и экологии утвердила к итоговому чтению законопроект депутата Эреза Малуля, позволяющий увеличить площадь безопасной комнаты (МАМАД) в существующих квартирах по всей стране до общей площади 15 кв.м.

Расширение МАМАДа на три кв.м. собственно помещения и еще на три кв.м. для санузла будут освобождены от муниципальной пошлины на благоустройство.

Законопроект распространяется на квартиры в существующих зданиях высотой до девяти этажей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook