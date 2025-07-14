Законопроект о расширении существующих защищенных помещений утвержден к итоговому чтению

Комиссия Кнессета по внутренним делам и экологии утвердила к итоговому чтению законопроект депутата Эреза Малуля, позволяющий увеличить площадь безопасной комнаты (МАМАД) в существующих квартирах по всей стране до общей площади 15 кв.м.

Расширение МАМАДа на три кв.м. собственно помещения и еще на три кв.м. для санузла будут освобождены от муниципальной пошлины на благоустройство.

Законопроект распространяется на квартиры в существующих зданиях высотой до девяти этажей.