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    Экономика

    В 2022 году Израиль продал оружие на рекордные 12,5 миллиардов долларов

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    В 2022 году Израиль продал оружие на рекордные 12,5 миллиардов долларов
    AP Photo/Jon Gambrell

    Министерство обороны сообщает, что доход от экспорта оружия в другие страны составил в 2022 году 12,5 миллиардов долларов.

    Это рекордный для Израиля годовой доход от экспорта оружия.

    Согласно заявлению министерства обороны, объем экспорта оружия из Израиля за последние три года вырос на 50%.

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    Примерно 120 израильских компаний в области оборонной промышленности подписали в прошлом году сотни новых контрактов.

    Из этих 12,5 миллиардов около трех миллиардов – это доход от экспорта оружия в арабские страны в рамках "Авраамических соглашений".

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    Примерно четверть контрактов на экспорт оружия с иностранными армиями – это контракты на поставку атакующих и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

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