В 2022 году Израиль продал оружие на рекордные 12,5 миллиардов долларов
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Министерство обороны сообщает, что доход от экспорта оружия в другие страны составил в 2022 году 12,5 миллиардов долларов.
Это рекордный для Израиля годовой доход от экспорта оружия.
Согласно заявлению министерства обороны, объем экспорта оружия из Израиля за последние три года вырос на 50%.
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Примерно 120 израильских компаний в области оборонной промышленности подписали в прошлом году сотни новых контрактов.
Из этих 12,5 миллиардов около трех миллиардов – это доход от экспорта оружия в арабские страны в рамках "Авраамических соглашений".
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Примерно четверть контрактов на экспорт оружия с иностранными армиями – это контракты на поставку атакующих и разведывательных беспилотных летательных аппаратов.
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