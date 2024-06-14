Apple третий год сохраняет звание самого дорогого бренда в мире

Технологическая компания Apple третий год подряд удерживает звание самого ценного бренда мира, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

При этом бренд Apple стал первым брендом, стоимость которого превысила отметку в $1 трлн. За год она выросла на 15% и почти достигла $1,016 трлн.

В ТОП-5 самых дорогих брендов мира, помимо Apple, как и в прошлом году: Google (холдинг Alphabet Inc.), стоимость которого увеличилась на 30% (до $753,5 млрд), Microsoft – на 42% (до $712,9 млрд), Amazon – на 23% (до $576,6 млрд) и McDonald's – на 16% (до $221,9 млрд).

Бренд Nvidia продемонстрировал самый значительный подъем стоимости – в 2,8 раза (до $201,8 млрд). В результате он поднялся в рейтинге сразу на 18 позиций – до шестого места, отмечает "Интерфакс".

В десятку самых дорогих брендов мира также вошли Visa, стоимость которого повысилась на 12% (до $188,9 млрд), Facebook (принадлежит Meta) – на 79% (до $166,75 млрд), Oracle – на 58% (до $145,5 млрд). При этом бренд Tencent подешевел на 4% (до $135,2 млрд).

В 2024 году стоимость ТОП-10 впервые совпала со стоимостью остальных 90 брендов из рейтинга ТОП-100, отмечается в отчете.