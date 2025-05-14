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Экономика

С начала года посещаемость ресторанов в Израиле снизилась на 30%

время публикации: 14 мая 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 15:56
С начала года посещаемость ресторанов в Израиле снизилась на 30%
Lior Mizrahi/Flash90

Согласно данным компании Ontopo, предоставляющей платформу бронирования столиков более чем в 1200 из приблизительно 2000 израильских ресторанах по всему Израилю, с января по май 2025 года показатель посещаемости ресторанов снизился в среднем на 30%.

В ресторанах авторской кухни уровень посещаемости снизилась на 53%, в кошерных ресторанах – на 40%, а в винных барах – на 36%. В ресторанах итальянской и азиатской кухни посещаемость снизилась на 30%.

В Тель-Авиве посещаемость ресторанов с начала года снизилась на 31%, а за пределами Тель-Авива – на 26%.

Согласно компании, с начала года закрылись 57 ресторанов, и открылись 42 новых ресторана.

Экономика
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