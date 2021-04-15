Бум израильского хайтека на фоне безработицы и отсутствия госбюджета. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Если следовать традиции посвящать публикации в дни праздников отчетам о достижениях и победным реляциям, обзор ко Дню Независимости был бы полностью посвящен новостям израильского хайтека. Он и будет частично посвящен им, однако эти, без сомнения – хорошие, новости не должны становиться фиговым листком для существующих проблем, таких как безработица или последствия отсутствия госбюджета.

Бум израильского хайтека

Израильские стартап-компании за три первых месяца 2021 года мобилизовали у инвесторов рекордные 5,37 миллиарда долларов, на 90% больше, чем в четвертом квартале 2020 года и вдвое больше, чем в первом квартале 2020 года. Побиты были практически все квартальные рекорды – по количеству сделок стоимостью более 100 миллионов долларов и более 50 миллионов долларов, по количеству мобилизаций второго и третьего раунда, по суммам, мобилизованным на начальных раундах, по размерам средней и медианной инвестиции. 78% сделок и 96% мобилизованного капитала пришли в израильский хайтек из венчурных фондов.

В то же время следует отметить, что количество стартапов, сумевших получить инвестиции на самых ("посевных") стадиях, оказалось одним из самых низких за последние несколько лет. Основной капитал идет в сегменты кибербезопасности и финансовых технологий, в которые были вложены 2,6 миллиарда долларов.

За 2020 год в Израиле добавилось 15 компаний-"единорогов" (частных компаний с капитализацией более миллиарда долларов), в первом квартале к ним добавились еще 15. В общей сложности в Израиле действуют на текущий момент 60 "единорогов", больше, чем во всех странах Европы, вместе взятых.

В первом квартале не было зарегистрировано рекордных "экзитов", но в общей сложности за квартал были куплены 33 израильские хайтек-компании на сумму 2,07 миллиарда долларов, что является средним показателем за последние годы.

Еще 4,5 миллиарда долларов в хайтек-компании были влиты через эмиссии на фондовых рынках, из которых 2,6 миллиарда – через первичные эмиссии (в основном за счет эмиссии Playtika за 2,16 миллиарда долларов).

По оценке специалистов, эти деньги пошли на банковские счета нескольких десятков тысяч из 330 тысяч работников израильского хайтека.

Новые загадки рынка труда

Показатели ЦСБ за 2020 год и за первые месяцы 2021 года показывают, что израильский хайтек практически не пострадал от кризиса, однако на его долю приходится только немногим более 10% израильского рынка труда. Что происходит с остальной частью рынка труда точно сказать сложно, поскольку государственные структуры снова, как и в начале лета 2020 года, перестали публиковать текущую информацию.

Последние официальные данные относятся к середине марта, и ситуация снова стала напоминать начало лета 2020 года, когда министр финансов Исраэль Кац в ответ на вопрос об уровне безработицы предлагал сделать поиск в Google.

Напомню, что по оценке службы трудоустройства на 17 марта в Израиле было около 560 тысяч безработных, ЦСБ по состоянию на середину марта говорил о 510 тысячах безработных, "Битуах Леуми" в последние полтора месяца новых данных не публиковал. Отсутствие этих данных значительно осложняет рассмотрение вопроса о дальнейших мерах по борьбе с безработицей, которые необходимо принимать уже сейчас. Ведь уже в середине мая размер пособия по безработице должен быть автоматически сокращен на 10%, а с июля он полностью прекратится, если не будет принято иного решения.

На этом фоне государственная служба трудоустройства, начавшая в этом месяце вызывать безработных на фронтальные собеседования, представила план дальнейших действий, предусматривающий следующие шаги, которые должны вступить в силу с 1 июля:

– Ограничение до 33 дней выплаты пособия по безработице лицам в возрасте от 20 до 28 лет, имеющим до двух иждивенцев.

– Ограничение до 50 дней выплаты пособия по безработице лицам в возрасте 28-34 лет, имеющим до двух иждивенцев.

– Ограничение до 110 дней выплаты пособия по безработице лицам в возрасте от 20 до 34 лет, имеющим трех иждивенцев и более, и лицам в возрасте 35-44 лет, имеющим до двух иждивенцев.

– Ограничение до 140 дней выплаты пособия по безработице лицам старше 45 лет и лицам в возрасте 35-44 лет, имеющим трех иждивенцев и более.



Кроме того, служба рекомендует начать сокращать размер пособия на 10% в месяц, начиная с августа.

Получение пособия в службе трудоустройства рекомендуют обусловить поисками работы или участием в курсах (переквалификации, языка, компьютерной грамотности). Исключение рекомендуется сделать для работников секторов, восстановление которых займет длительное время – таких как сектор туризма.

Организации работодателей утверждают, что около 150 тысяч человек, в основном – молодежь, которой не надо заботиться об иждивенцах, не торопятся возвращаться на рынок труда. Директор "Битуах Леуми" Меир Шпиглер, в свою очередь, выступает категорически против прекращения автоматической выплаты пособий, и рекомендует службе трудоустройства заниматься трудоустройством, а не лезть в сферу социального обеспечения.

Все экономические структуры сходятся во мнении, что реальный уровень безработицы после возобновления экономической деятельности в полном объеме установится на отметке в 6-7%, то есть количество безработных удвоится по сравнению с докризисными временами.

Однако более чем через год после начала кризиса и через два месяца после начала снятия ограничительных мер в сфере помощи в трудоустройстве, курсов переквалификации и повышения своей трудовой ценности царит полнейший хаос. За эту сферу отвечают пять министерств (финансов, социального обеспечения, экономики, науки, просвещения), действующих как через собственные подразделения, так и через отдельные подчиненные им внешние структуры (Совет по высшему образованию, управление инноваций, служба трудоустройства, департамент труда, управление курсов переквалификации, отдел по работе с меньшинствами, центр инвестиций и т.д.). При этом все эти структуры не торопятся сотрудничать друг с другом, и в стране нет единого центра, в который бы стекалась информация из всех структур, и в который мог бы обратиться человек, заинтересованный в получении помощи.

До сих пор практически все проекты в данной сфере шли через управление инноваций и совет по высшему образованию, то есть направлены они были на сферу высоких технологий и на помощь студентам, то есть людям, потенциал поиска работы у которых выше среднего. Наиболее пострадавшей оказалась молодежь без образования и без опыта работы.

Департамент труда в министерстве социального обеспечения поставил своей целью на 2021 год организацию курсов переквалификации для 12.200 человек (в 2020 году их набралось около 9000 человек). Управление переквалификации в министерстве финансов, за которое Исраэль Кац несколько месяцев воевал с министром соцобеспечения Ициком Шмули, до сих пор никаких задач не озвучило, и пока только намеревается опубликовать обращение к работодателям по организации программ переквалификации и профессиональной подготовки непосредственно на рабочих местах. На эту программу планируется выделить 80 миллионов шекелей. Впервые стало известно, что около 100 миллионов шекелей выделены отделу департамента труда по работе с меньшинствами для организации курсов по повышению их ценности для рынка труда. Это курсы иврита для арабского сектора и для репатриантов, курсы английского для ультраортодоксального сектора, курсы компьютерной грамотности и т.д.

Государственного бюджета в Израиле нет, и в обозримом будущем не предвидится из-за политического тупика. Страна продолжает жить по бюджету за 2019 год, утвержденному в 2017 году, четыре года назад. Механизм бюджета-продолжения позволяет поддерживать работу системы, пока не будет принят новый государственный бюджет. Однако, чем дольше он работает, тем чаще начинают проявляться и накапливаться сбои и проблемы.

Через два месяца истекает срок действия закона о программе по борьбе с эпидемией. В рамках этого закона была прописана добавка в 1550 ставок в общественной системе здравоохранения – врачей, медсестер, санитаров, административных сотрудников. Поскольку государственного бюджета не было, ставки были прописаны как временные с обещанием превратить их в постоянные во время принятия госбюджета. Если в течение месяца не найдется выхода из ситуации, минздрав будет вынужден разослать 1500 медработникам, которым страна аплодировала за борьбу с эпидемией, письма об увольнении. Можно с уверенностью сказать, что такой шаг вызовет реакцию профсоюза врачей и всеобщей федерации профсоюзов. Ситуация осложняется тем, что перестало функционировать не только правительство, но и Кнессет, который никак не может сформировать организационную комиссию.

Министерство обороны и ЦАХАЛ из-за отсутствия государственного бюджета уже год не платят по счетам трех ведущих оборонных концернов – "Авиационная промышленность", "Рафаэль" и "Эльбит".

Министерство просвещения пытается подготовить планы проведения "школы летних каникул" не только для младших, но и для старших классов, чтобы хоть частично скомпенсировать потерянный учебный год, однако не может давать каких-либо обязательств.

Министерство экологии уведомило операторов сотовой связи, что из-за отсутствия государственного бюджета не может подписать новый договор с компанией, предоставляющей услуги автоматического лицензирования и надзора для установки сотовых антенн (предыдущий договор, подписанный в 2013 году, истек в декабре 2020 года). В связи с этим прекращена выдача новых лицензий на установку антенн. Надзор за существующими антеннами будет осуществляться вручную.

Министерство культуры и спорта предупредило ассоциации и организации, что они могут подавать заявки на получение субсидирования на 2021 год, однако получить деньги до утверждения бюджета не смогут, и до тех пор все финансирование должны осуществлять, опираясь на собственные средства.