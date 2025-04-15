Цены в марте выросли на 0,5%, годовая инфляция снизилась на 0,1%
время публикации: 15 апреля 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 21:19
Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2025 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,5%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.
Поскольку из расчета годовой инфляции выпал индекс прошлого марта, выросший на 0,6%, уровень инфляции за последние 12 месяцев снизился на 0,1% и составил 3,3%. Уровень инфляции с начала года – 1,1%.
Сильнее всего в марте подорожали одежда и обувь (2,2%), полеты за границу (1,7%), культура и развлечения (1,5%), свежие фрукты (1,3%) и жилищные услуги для квартировладельцев (1,2%).
Мебель, оборудование для дома и связь подешевели на 0,4%.