Цены в марте выросли на 0,5%, годовая инфляция снизилась на 0,1%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2025 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,5%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Поскольку из расчета годовой инфляции выпал индекс прошлого марта, выросший на 0,6%, уровень инфляции за последние 12 месяцев снизился на 0,1% и составил 3,3%. Уровень инфляции с начала года – 1,1%.

Сильнее всего в марте подорожали одежда и обувь (2,2%), полеты за границу (1,7%), культура и развлечения (1,5%), свежие фрукты (1,3%) и жилищные услуги для квартировладельцев (1,2%).

Мебель, оборудование для дома и связь подешевели на 0,4%.