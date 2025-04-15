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Экономика

Цены в марте выросли на 0,5%, годовая инфляция снизилась на 0,1%

Потребление
Финансы
время публикации: 15 апреля 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 21:19
Цены в марте выросли на 0,5%, годовая инфляция снизилась на 0,1%
Michael Giladi/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте 2025 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,5%, в соответствии с ожиданиями аналитиков.

Поскольку из расчета годовой инфляции выпал индекс прошлого марта, выросший на 0,6%, уровень инфляции за последние 12 месяцев снизился на 0,1% и составил 3,3%. Уровень инфляции с начала года – 1,1%.

Сильнее всего в марте подорожали одежда и обувь (2,2%), полеты за границу (1,7%), культура и развлечения (1,5%), свежие фрукты (1,3%) и жилищные услуги для квартировладельцев (1,2%).

Мебель, оборудование для дома и связь подешевели на 0,4%.

Экономика
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