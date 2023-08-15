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    Экономика

    Индекс цен в июле вырос на 0,3%, годовая инфляция опустилась до 3,3%

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    Индекс цен в июле вырос на 0,3%, годовая инфляция опустилась до 3,3%
    Michael Giladi/Flash90

    Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле 2023 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,3%, в соответствии с оптимистичным сценарием аналитиков, ожидавших рост цен на 0,3%-0,5%.

    Поскольку в июле 2022 года индекс цен вырос на 1,1%, его выпадание из расчета годовой инфляции привело к резкому снижению инфляции с 4,1% до 3,3%.

    Наиболее заметно в июле выросли цены на овощи и фрукты (3,4%) и на жилье и транспорт (0,7%). Продукты питания подорожали на 0,4%. В то же время одежда и обувь подешевели на 4,8%, а мебель и оборудование для дома – на 1,2%.

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    Также ЦСБ опубликовало сегодня индекс цен на покупку жилья за май-июнь, зафиксировавший снижение цен на 0,2% по сравнению с апрелем-маем 2023 года. Рост цен на жилье за последний год замедлился до 5,2%. Цены на новые квартиры выросли за последние 12 месяцев на 5,8%.

    В Хайфе годовой рост цен на покупку жилья составил 8,9%, в Северном округе – 8,5%, в Иерусалиме – 6,6%, в Южном и в Центральном округах – 5,2%, в Тель-Авиве – 2%.

    Цены на аренду жилья выросли в июле на 3,8% для продлевающих контракт и на 9% для подписывающих контракт на новом месте.

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