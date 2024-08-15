Банк Barclay's уведомил минфин, что продолжит участвовать в эмиссиях гособлигаций Израиля

Британский банк Barclay's, один из семи крупных иностранных банков, выступающих маркетмейкерами в эмиссиях израильских государственных облигаций, рассматривал на этой неделе возможность отказа от многолетнего сотрудничества с Израилем.

Как сообщает Financial Times, в последние месяцы Barclay's находится под давлением пропалестинских активистов. В частности, в июле несколько его офисов подверглись нападению.

Однако по итогам ряда внутренних совещаний в банке приняли решение продолжать участие в эмиссиях, уведомив минфин, что готовят предложение по эмиссии, намеченной на следующую неделю.

Главный аудитор минфина Яхели Ротенберг выразил банку благодарность за эту позицию, подчеркнув важность выступления ведущих финансовых структур против попыток бойкота Израиля.