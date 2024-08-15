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Мэрия Тель-Авива утвердила планы застройки для Сде-Дова: 20% квартир – в аренду по сниженной цене

время публикации: 15 августа 2024 г., 12:58 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 13:39
Мэрия Тель-Авива утвердила планы застройки для Сде-Дова: 20% квартир – аренду по сниженной цене
Flash90. Фото: М.Шай

Территория бывшего аэропорта Сде-Дов, являющаяся одним из самых дорогих участков земли под жилую застройку в Израиле, разделена на три комплекса. Программы застройки самого южного из них уже находятся на стадии реализации. В среду, 14 августа, тель-авивская муниципальная комиссия по проектированию и строительству утвердила планы застройки двух других комплексов.

В общей сложности планы предусматривают строительство 11156 единиц жилья, 180 тысяч кв.м. офисных и производственных площадей, 88 тысяч кв.м. коммерческих площадей и 350 тысяч кв.м. общественных площадей.

20% квартир будут предназначены под проекты долгосрочной аренды по сниженной цене, в том числе 1432 квартиры в собственности муниципалитета и 837 квартир в собственности государства.

Стоимость аренды в этих квартирах будет ограничена суммой средней стоимости аренды для квартир такого типа по всей стране по данным ЦСБ, умноженной на 1,1, что существенно ниже тель-авивских цен рыночных цен, тем более для нового престижного квартала.

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